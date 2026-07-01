Estas son las promociones y ofertas de Cuenta DNI en julio 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos

Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, ya pueden conocer todos los beneficios para sus compras con los descuentos del mes de julio.

Los beneficios del mes para usuarios de Cuenta DNI

La entidad bancaria, al inicio de cada mes, difunde las promociones para quienes utilicen Cuenta DNI en sus compras habituales, y detalla los porcentajes de descuento en cada rubro.

En esta ocasión, y con la coincidencia con las vacaciones de invierno, varios descuentos están enfocados en gastronomía, con la ampliación del tope de reintegro.

“La novedad más importante de este mes es el aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave: la promo de gastronomía, que en julio estará vigente durante toda la semana, y la de los locales de YPF Full los sábados y domingos. En ambos casos, el ahorro semanal aumenta $8000 a $10.000″, se lee en el texto del sitio oficial sobre las promociones mensuales.

Además, como ocurre habitualmente en vacaciones de invierno, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Todos los beneficios de Cuenta DNI en julio 2026

Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.

Rubro Descuento Días Tope de reintegro Consumo máximo sugerido Comercios de cercanía (inc. carnicerías) 20% Lunes a Viernes $6000 por semana $30.000 Garrafas 40% Todos los días $18.000 por mes $45.000 Gastronomía 25% Todos los días $10.000 por semana $40.000 FULL YPF (no aplica combustibles) 25% Sábados y Domingos $10.000 por semana $40.000 Ferias y Mercados 40% Todos los días $6000 por semana $15.000 Universidades 40% Todos los días $6000 por semana $15.000 Librerías 10% Lunes y Martes Sin tope Sin límite Farmacias y Perfumerías 10% Miércoles y Jueves Sin tope Sin límite Supermercados Varios Todos los días Según cadena -

Cuenta DNI informó todos sus beneficios para julio 2026

Cómo descargar Cuenta DNI en el celular

La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.

¿Cómo darse de alta en Cuenta DNI?

Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:

Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.

dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás. Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

. Completar los datos personales , asociar la cuenta.

, asociar la cuenta. Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.

Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.