Estas son las promociones y ofertas de Cuenta DNI en julio 2026: todos los beneficios para hacer compras con descuentos
El Banco Provincia informó los descuentos para el séptimo mes del año en compras con la billetera virtual
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Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, que pertenece al Banco Provincia, ya pueden conocer todos los beneficios para sus compras con los descuentos del mes de julio.
La entidad bancaria, al inicio de cada mes, difunde las promociones para quienes utilicen Cuenta DNI en sus compras habituales, y detalla los porcentajes de descuento en cada rubro.
En esta ocasión, y con la coincidencia con las vacaciones de invierno, varios descuentos están enfocados en gastronomía, con la ampliación del tope de reintegro.
“La novedad más importante de este mes es el aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave: la promo de gastronomía, que en julio estará vigente durante toda la semana, y la de los locales de YPF Full los sábados y domingos. En ambos casos, el ahorro semanal aumenta $8000 a $10.000″, se lee en el texto del sitio oficial sobre las promociones mensuales.
Además, como ocurre habitualmente en vacaciones de invierno, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Todos los beneficios de Cuenta DNI en julio 2026
Los titulares de Cuenta DNI que precisen consultar los detalles de cada promoción y todos los comercios adheridos, pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial, donde se puede realizar la búsqueda por rubro o localización.
|Rubro
|Descuento
|Días
|Tope de reintegro
|Consumo máximo sugerido
Comercios de cercanía (inc. carnicerías)
20%
Lunes a Viernes
$6000 por semana
$30.000
Garrafas
40%
Todos los días
$18.000 por mes
$45.000
Gastronomía
25%
Todos los días
$10.000 por semana
$40.000
FULL YPF (no aplica combustibles)
25%
Sábados y Domingos
$10.000 por semana
$40.000
Ferias y Mercados
40%
Todos los días
$6000 por semana
$15.000
Universidades
40%
Todos los días
$6000 por semana
$15.000
Librerías
10%
Lunes y Martes
Sin tope
Sin límite
Farmacias y Perfumerías
10%
Miércoles y Jueves
Sin tope
Sin límite
Supermercados
Varios
Todos los días
Según cadena
-
Cómo descargar Cuenta DNI en el celular
La aplicación de Cuenta DNI puede descargarse desde las tiendas de Android e iOS.
Una vez que se instala, hay que seguir una serie de pasos de autentificación:
- Colocar el DNI dentro del recuadro en pantalla, capturar la parte de adelante y luego la parte de atrás.
- Validar la identidad, posicionando el teléfono hacia el centro del rostro. La identidad es validada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
- Completar los datos personales, asociar la cuenta.
- Elegir el método de protección de la cuenta, que puede ser a través de contraseña, huella o reconocimiento facial.
Desde la plataforma aclaran que, en caso de no completar los datos personales, en 72 horas hábiles, la plataforma habilita la posibilidad de repetir el proceso. Cuenta DNI puede configurarse en un solo celular a la vez.
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