Pullaro dijo que “la plata no llega a la gente” y que no ve “ninguna chance” de que el kirchnerismo gane las elecciones

En el marco del Santa Fe Business Forum, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dialogó con periodistas y dejó definiciones sobre lo que viene a nivel provincial y también sobre el rumbo de la economía a nivel nacional.

Aseguró que Santa Fe busca consolidarse como un socio estratégico de los sectores más dinámicos de la economía argentina, en especial la minería, la energía, la agroindustria y la economía del conocimiento. También dijo que la provincia está en condiciones de capitalizar el crecimiento de actividades como el litio y la producción de Vaca Muerta gracias a su entramado industrial, logístico y portuario.

Según explicó, la provincia viene trabajando desde hace años para vincular a empresas santafesinas con las cadenas de valor de la minería y el petróleo. En ese sentido, recordó que fue una de las primeras jurisdicciones en firmar acuerdos de cooperación con Neuquén y resaltó el papel que puede desempeñar el complejo portuario del Gran Rosario.

“Por el puerto de Rosario salieron 25.000 toneladas de litio el año pasado. Este año creemos que eso se puede duplicar”, afirmó Pullaro. Además, señaló que el objetivo es fortalecer la conexión ferroviaria para que una mayor parte de la producción minera llegue a los puertos santafesinos.

El mandatario consideró que el desarrollo de estas actividades generará un efecto multiplicador sobre las pymes locales.

Créditos, subsidios y empleo

Pullaro destacó distintas herramientas impulsadas por la provincia para fortalecer a las empresas. Entre ellas mencionó líneas de crédito subsidiadas por un total de $230.000 millones, programas de asistencia para exportar y beneficios fiscales vinculados a la energía y el empleo.

De acuerdo con el gobernador, las empresas pueden descontar de Ingresos Brutos una parte de los costos energéticos y reciben incentivos por la incorporación de personal. “Si una empresa toma un trabajador nuevo en Santa Fe, descuenta hasta $1.700.000 el primer año”, indicó.

También destacó el programa de acompañamiento a firmas con potencial exportador, mediante asesoramiento especializado para la apertura de nuevos mercados internacionales.

La obra pública es muy relevante, según el gobernador. Afirmó que la provincia lleva invertidos cerca de US$2500 millones en infraestructura productiva y señaló que se ejecutaron obras por $500.000 millones en rutas, con la reparación de aproximadamente 3000 kilómetros de la red provincial. Esbozó también una crítica a las rutas nacionales, que opinó que “están muy mal”.

Además, remarcó los avances en materia energética. “Hicimos 400 kilómetros de gasoductos después de 20 años sin obras de este tipo en Santa Fe”, dijo, y sostuvo que la expansión de la infraestructura permitirá reducir costos para la actividad productiva.

En materia portuaria, destacó inversiones en Rosario y Santa Fe y consideró que la futura expansión de los embarques mineros podría transformar la región.

Seguridad

Tal como expresó en la apertura del SBF, Pullaro volvió a remarcar que la reducción de los homicidios fue determinante para mejorar el clima de negocios en la provincia. “Teníamos 300 homicidios por año, y los bajamos un 75%”, aseguró. Según el gobernador, la mejora en los indicadores de criminalidad cambió la percepción de Rosario entre potenciales inversores nacionales y extranjeros. ¿Quién iba a venir a invertir a Rosario si estaba tomada por los narcos? Hoy esa realidad cambió”, sostuvo.

Por otro lado, Pullaro fue lapidario con el gobierno anterior. “No veo ninguna chance de que el kirchnerismo gane las elecciones. El populismo corrupto hizo mucho daño”, dijo.

Con respecto al gobierno actual, aunque valoró la estabilización macroeconómica lograda, planteó que las acciones están concentradas en comprar dólares para pagar deuda y en bajar el gasto público para bajar la inflación, pero que falta la mirada sobre el desarrollo productivo.

“La cosa no está bien porque la plata no llega a la gente”, afirmó, y dijo: “Fuimos los primeros en la Argentina que hicimos un plan de desendeudamiento, hace ya cuatro meses, con plata de la provincia”. También advirtió que “falta una mirada más fina de lo que sucede en el interior”.

En tanto, indicó que “hay que seguir bajando impuestos” y pidió una mirada más específica para sectores afectados por la apertura económica, como el textil y el calzado. “La industria textil tiene un 56% de impuestos, entonces no va a ser competitiva nunca”, señaló.

Sin embargo, sostuvo que sus expectativas sobre el futuro económico son hoy más positivas que un año atrás: “Los tiempos que vienen son buenos para la Argentina y aún mejores para la provincia de Santa Fe”. Dijo que el campo siempre sostuvo a la economía y que las retenciones no deberían existir, pero que hay dos motores más que pronto van a generar las mismas divisas.

Para Pullaro, la combinación de minería, energía, agroindustria y conocimiento puede abrir una etapa de crecimiento sostenido para la Argentina.

El gobernador planteó que la minería y la energía generarán en pocos años un volumen de divisas comparable al del agro y sostuvo que esos recursos deberían destinarse a infraestructura, ciencia, tecnología y universidades. “Santa Fe está preparada para todo lo que viene. Cuando la economía arranque, nos llevamos todos puestos”, concluyó.