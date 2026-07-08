El Gobierno firmó el contrato de concesión de la Hidrovía, que comenzará a gestionar la empresa belga Jan De Nul

El Gobierno anunció la firma del contrato de concesión para la Hidrovía, inaugurando así la gestión privada de la principal vía fluvial del comercio exterior argentino a manos del consorcio belga integrado por las empresas Jan de Nul y Servimagnus.

La primera parte del comunicado

El anuncio fue publicado en la cuenta de X del Ministerio de Economía. Según la cartera, esta decisión tendrá un gran impacto en el corredor logístico donde circula gran parte de las exportaciones nacionales.

“Con el inicio de la nueva concesión se activa automáticamente la rebaja del 13,5% en el valor del peaje de la vía”, se lee en uno de los pasajes del texto publicado en redes sociales. Bajo estos lineamientos se prevé una navegación “más moderna y segura, permitiendo a los buques salir en menos tiempo con mayor carga desde los puertos de origen”.

La segunda parte del comunicado

Otro aspecto que se resalta en el texto es que la medida anunciada por la gestión Milei, “reducirá sensiblemente los costos de las exportaciones, impactando de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos”.

Más allá de la tarifa del peaje y el abaratamiento del mismo en un 13,5%, se estima que las empresas que utilizan la Hidrovía tendrán menores costos gracias al cambio estructural que implica la profundización de la vía navegable. Las estimaciones prevén el uso de hasta 230 barcos menos por año.

Este cálculo fue realizado por las cerealeras, los mayores usuarios de la vía navegable. Un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), elaborado para LA NACION y adelantado en parte por este medio en el contexto de la adjudicación de la concesión, afirmó que cada pie adicional de profundización implica unas 2200 toneladas más promedio para cargar, dependiendo siempre del peso de los granos o productos industrializados del agro.

La profundización de la Vía Navegable Troncal es históricamente uno de los mayores reclamos de quienes deben cargar los barcos que llevan los productos exportables. La casi eterna postergación de la licitación, que tuvo varios intentos fallidos, no hizo más que mantener un statu quo que implicó seguir con el mantenimiento, pero no avanzar con las mejoras necesarias para que los barcos más grandes puedan salir con la carga completa.

Previamente, el Gobierno había confirmado el 19 de junio que la empresa belga Jan De Nul -que hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de la Vía Navegable Troncal (VNT)-, había ganado la licitación de la Hidrovía, quedándose con el negocio por los próximos 25 años. Se encargará de la ruta fluvial junto a la firma de capitales nacionales Servimagnus. Esta medida fue oficializada con la Resolución 36/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Otro aspecto que se destaca en el comunicado oficial es el que alude a los límites y alcances por parte del gobierno nacional, que “ejercerá su función de autoridad de control, y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, con participación de usuarios privados y representantes de las provincias ribereñas, que seguirá cada paso de la concesión”.

“De esta manera, el sector privado respaldó y destacó el avance que significa la nueva concesión, calificándolo de un ”hito histórico para la producción"“, cierra la declaración oficial.