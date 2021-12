Putin culpa a Alemania de los altos precios del gas en Europa

Por Katya Golubkova, Vladimir Soldatkin y Susanna Twidale

MOSCÚ/LONDRE (Reuters) - El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Alemania estaba revendiendo gas ruso a Polonia y Ucrania en lugar de aliviar un mercado sobrecalentado y que Moscú no tenía la culpa de la crisis del precio del gas en Europa.

Los precios europeos del gas al contado alcanzaron otro máximo histórico esta semana después de que el gasoducto Yamal, que normalmente lleva gas ruso para calentar los hogares y generar electricidad en Alemania, cambió la dirección y empezó a fluir hacia Polonia.

Alemania recibe gas ruso a través de varias rutas, incluyendo Yamal y el gasoducto submarino Nord Stream 1, y dos importantes clientes alemanes dijeron esta semana que el proveedor ruso Gazprom estaba cumpliendo sus obligaciones contractuales.

”Gazprom está suministrando todos los volúmenes solicitados según los contratos existentes”, dijo Putin durante una rueda de prensa anual. Rusia ha defendido sistemáticamente sus contratos de largo plazo, diciendo que garantizan volúmenes y precios estables. Cuando ve solicitudes, Gazprom compra capacidad de exportación adicional, que se suma a los contratos a largo plazo, en subastas que se destinan a la entrega a través del gasoducto de Yamal y Ucrania.

Sin embargo, Gazprom no ha reservado capacidad adicional para los envíos de Yamal para diciembre ni en las subastas diarias en lo que va de semana, y los flujos continuaron en retroceso por tercer día el jueves, mientras que los envíos a través de Ucrania también bajaron.

”Gazprom no reservó este tráfico porque sus clientes, sobre todo las empresas alemanas y francesas, que compran gas por esta ruta (Yamal), no presentaron solicitudes de compra”, dijo Putin el jueves. El Ministerio de Economía alemán no quiso hacer comentarios.

Yamal y Nord Stream

La marcha atrás de Yamal ha coincidido con el llenado por parte de Gazprom del recién terminado gasoducto Nord Stream 2 bajo el Mar Báltico, que no pasa por Ucrania, en preparación para que comience a suministrar gas a Europa en algún momento del próximo año.

Algunos países han dicho que las actividades están vinculadas, pero Rusia ha negado repetidamente cualquier relación entre los flujos de Yamal y el llenado del Nord Stream 2, al que se oponen Ucrania y Estados Unidos y que está a la espera de la luz verde de Alemania. Rusia dijo que el cambio de rumbo no era político.

El precio del gas holandés al por mayor, que es la referencia europea, bajó el jueves un 15% a 140 euros por megavatio hora.

(Reportaje de Vladimir Soldatkin; escrito por Olzhas Auyezov, editado en español por Darío Fernández)