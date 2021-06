Qué costos pagamos cuando tomamos dinero prestado

1. Tasa de interés. Se define como el costo del dinero. Al igual que los bienes y servicios tienen un precio, el dinero funciona de la misma manera. Si no poseemos dinero y lo necesitamos para hacer alguna compra, debemos preguntarnos cuanto se nos cobrará por pedirlo prestado. Y si tenemos ahorros y queremos invertirlos, debemos evaluar cuánto nos pagarán por no disponer de nuestro dinero durante un determinado tiempo. La tasa de interés se considera activa en el caso de ser acreedor (ejemplo: un banco dando un préstamo) y es pasiva en el caso del deudor (ejemplo: el banco pagando por un plazo fijo).

2. Altas y bajas. Los bancos centrales de los países cuentan con sus propias tasas de interés de referencia. Por ejemplo, en Brasil, el Banco Central le otorga un precio al costo del dinero que surge de su tasa de referencia llamada “Selic” de 3,5% anual. Es decir, que como ahorrista, yo podría poner 1000 reales en un plazo fijo y recuperar 1035 reales en un año. En la Argentina, la tasa de referencia, que se conoce como tasa de política monetaria y que está representada por la tasa que pagan las Leliq, es de 38% anual. Alguien que pone $ 1000 podrá llevarse en un año $1380. Eso se explica, claro, porque acá hay inflación (deterioro del poder adquisitivo), lo que hace que el Banco Central tenga que pagar mucho más para incentivar al ahorrista. Al fin de cuentas, de nada sirve la tasa nominal, sino la real, que descuenta la inflación.

3. Cómo se define la tasa. Lo anterior es solo una porción de la tasa de interés que se cobra por un plazo fijo o de lo que se paga por pedir un crédito. En primer lugar, el dinero tiene un costo para la entidad financiera: al tomar depósitos de los usuarios deberá pagarles una tasa de interés que sea atractiva y que no es lineal con la tasa de referencia. El fondeo por parte de los bancos podría ser la caja de ahorro u ofrecer un plazo fijo. En el caso de entidades financieras no bancarias, se encuentran el capital propio, un fideicomiso o distintos instrumentos dentro del mercado de capitales. El costo para fondearse y luego prestar impone una tasa mínima al otorgarse un crédito. Luego, hay que incorporar la prima por el riesgo de que un préstamo no sea devuelto (mora), ya que la entidad deberá hacerse cargo de pagarle a quien depositó dinero, aunque no reciba el pago de quien tomó un crédito. Por último, se agrega el spread o margen, la sobretasa para que el crédito sea rentable para la entidad.

4. Todavía falta. Esos costos no son todo. Es preciso distinguir la TNA (tasa nominal anual), de la tasa efectiva (la que capitaliza los intereses) y del CFT (costo financiero total) que es el que terminaremos pagando al tomar un crédito. En el caso de los bancos, se incorpora el efecto de no poder prestar los encajes bancarios (la porción de depósitos que, por regulación, no se presta). Además, el riesgo del descalce de plazos, entre el tiempo que los depositantes dejan su dinero y el plazo al que presta la entidad. Y se suman los gastos administrativos de cada compañía prestataria, repartidos entre todos los créditos. A su vez, se suman los costos del seguro de vida y, por último (¡pero no menor!), el costo impositivo del crédito (por ejemplo, el IVA y los tributos a transacciones financieras.

5. Más y mejor. El acceso al crédito es una de las herramientas más democratizadoras de oportunidades en una sociedad. Por eso, el desarrollo de más y mejores competidores y herramientas transparentes es indispensable.