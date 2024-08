Qué define hoy las estrategias de los inversores

Escuchar

Si bien los ruidos monetarios y cambiarios aún no se despejaron (posiblemente no lo hagan en el muy corto plazo), el patrimonio de los fondos comunes sigue avanzando. Hoy la industria gestiona activos por $44 billones y hubo un crecimiento de 2% en lo que va de agosto y de cerca de 70% en lo que va del año. No obstante, hay una foto que no cambia mucho: la que muestra la participación que tienen los fondos de liquidez, en los que está el 58% de los activos. La razón está en la coyuntura y en el cepo, cuya existencia se prolonga.

Adónde se dirigen los ahorros

Es clara la preferencia por la liquidez. De los $1,9 billones que recibió la industria en julio, los T+0 captaron unos $1,5 billones. La tendencia no cambió este mes, en el cual los T+0 explican más de 50% de los flujos. Con un doble clic, de todas formas, se ven otras tendencias en las últimas semanas. Entre ellas, el renovado flujo hacia los fondos dólar linked (aunque con cierta volatilidad) y los fondos de renta fija de corto plazo. Los CER, en tanto, siguen perdiendo volumen en los últimos días. Las razones deben buscarse en el contexto.

Rendimientos selectivos

Los flujos crecen, pero los rendimientos acompañan con mucha selectividad. En concreto, los T+0, con una rentabilidad de 3,1% en julio se habrían ubicado por debajo de la inflación, estimada en el orden del 5%. Lo mismo pasaría este mes si no hay un movimiento de las tasas. Se explica así porque generan nuevamente interés los fondos de renta fija de corto plazo y/o las Lecap, con estrategias con liquidez diaria. En julio sumaron 4,4% y 4%, respectivamente. Ahora bien, su volatilidad es unos puntos mayor.

Cuánto avanzan unos y otros fondos

La volatilidad y la coyuntura llevan a que la estrategia de cada fondo pegue en su rendimiento. Por ejemplo, el promedio de retorno de julio de los fondos de renta fija discrecional fue del orden del 1%. Hubo fondos que rindieron por arriba de 8% y otros que cayeron hasta 4%. Algo similar se da en los primeros días de agosto. En otras palabras, la selectividad paga. Los fondos de renta fija de corto plazo y T+0 avanzaron en julio 4,5% y 4,4%, respectivamente, y los dólar linked ganaron 1,1%, en tanto que los CER cerraron el mes con 0,3%.

www.portfoliopersonal.com

Valentina Heredia