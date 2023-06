“Que el dólar no sea un barrilete”: las definiciones de un referente económico de la oposición sobre cepo, inflación y FMI

escuchar

Hernán Lacunza llegó vestido de traje y sin corbata al Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) para participar del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Frente a un público de más de 800 ejecutivos de finanzas, el exministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri dijo que no va a “vender espejitos de colores o atajos”, en referencia a la dolarización.

El referente económico de Juntos por el Cambio se diferenció de las propuestas del candidato liberal Javier Milei, pero también de la parte del espacio de la oposición que lidera Patricia Bullrich, que dice que sacará el cepo en los primeros días de gestión. “No estoy haciendo campaña acá. Estoy tratando de construir confianza como plataforma para apalancar un cambio de rumbo en un país que está agotado y una sociedad que está cansada. Si no decimos la verdad, es imposible”, dijo.

A continuación, las principales definiciones del exministro sobre distintos temas económicos.

Cepo

Al hablar del cepo cambiario, Lacunza dijo que no se puede comparar la situación económica actual con la que había a fines de 2015, cuando la administración quitó el cepo a los pocos días de asumir. “Los momentos históricos nunca son idénticos. Hay diferencias de aquella situación inicial. Ahora tenemos más demanda que oferta de divisas”, indicó.

El economista indicó que, a pesar de todas las restricciones, el Gobierno perdió más de US$40.000 millones en los últimos cuatro años. “El cepo no se puede levantar en días. Me gustaría hacerlo porque el cepo es una anormalidad, es un torniquete que se pone cuando tenés una hemorragia ¿Podés vivir cuatro años con el torniquete? No, te agarra trombosis. No podemos acostumbrarnos a la anormalidad”, explicó, y señaló que hay una demanda reprimida de dólares de aproximadamente US$50.000 millones entre crédito comercial y dividendos no distribuidos.

El exministro de Economía Hernán Lacunza en el 40º congreso anual del IAEF Mauro Alfieri

“Imagínense si el 11 de diciembre vienen el equivalente en pesos a US$50.000 millones. Es imposible. Me encantaría sacar el cepo a los pocos días. Yo vendería el atajo electoral de decirlo. Al igual que la dolarización. Es genial, tiene mucho atractivo, pero es impracticable”, dijo.

Según explicó, la quita del cepo sería un éxito que se haga en el primer año, pero sería de manera secuencial, en donde se relajarían primero las restricciones al comercio, luego a la deuda y último a la repatriación de dividendos .

Acerca de la posibilidad de dolarización, el exministro dijo que “es un atajo impracticable”, porque no hay dólares y sobra pesos. “Si tuviéramos US$35.000 millones [como dice Milei], podemos discutirlo, pero no lo tenemos. Sin esos US$35.000 millones, dolarizar es saltar a un precipicio”, explicó.

Inflación

Lacunza criticó que la vicepresidenta Cristina Kirchner haya querido justificar ayer que la alta inflación se debe a las ganancias de las empresas, como dijo un economista del FMI. “Los argumentos del FMI hablan de Europa para explicar la inflación que pasó de 4% al 8%, no de 50% al 150%. Es incomparable”, dijo.

Para el exministro “no hay magia” y dijo que “ la verdadera corrección [de la inflación] va a ocurrir cuando el Gobierno o el Tesoro deje de ser un demandante insaciable de pesos y dólares del Banco Central” .

El exministro de Economía Hernán Lacunza en el 40º congreso anual del IAEF Mauro Alfieri

“Mientras eso no ocurra, todas las alquimias financieras que queramos inventar y ponerle etiquetas más o menos atractivas para el debate público poco profundo, como dolarización, monetarismo, convertibilidad y metas de inflación, no van a funcionar si seguimos dándole a la maquinita para financiar al Gobierno. El ancla fiscal es el primer paso. Si no hacemos eso, ninguna de las recetas monetarias por sí solas van a funcionar ”, explicó.

FMI

Lacunza criticó que el Gobierno haya incumplido todas las metas con el FMI. “El año pasado se dibujaron todas las metas, pero este año ya no dio ni para la cosmética. En este mes deberían tener US$9000 millones de reservas netas en el Banco Central y tienen negativas US$2000. El programa vigente está mal concebido e incumplido”, dijo. Sin embargo, indicó que “con un plan se va a poder pagar en tiempo; el perfil de vencimientos más exigentes es en 2026″.

Sectores productivos

El exministro de Economía mencionó seis sectores productivos de los cuales hay que tener optimismo. Tres de ellos son generadores de divisas, como la energía, la minería y el agro; mientras que los otros tres son empleo intensivo, como economía del conocimiento, turismo y construcción.

“Son sectores que solo piden reglas de juego claras, previsibilidad, orden, que no haya control de cambios. Que en tres años no haya una crisis que les cierre la puerta [en referencia a la imposición del cepo nuevamente durante el gobierno de Macri]. Piden un programa económico”, dijo.

El exministro de Economía Hernán Lacunza en el 40º congreso anual del IAEF, entrevistado por Carolina Amoroso Mauro Alfieri

“En dos años, la Argentina puede ser otra si hacemos el orden macro que tenemos que hacer, para que aseguren a todos que en tres años esa puerta va a estar abierta, para que entren por ahí con sus inversiones a contratar gente, porque va a valer la pena. Vaca Muerta depende de que el dólar no sea un barrilete”, agregó.

Ministro de Economía

Lacunza evitó mencionar que podría ser el próximo ministro de Economía si Juntos por el Cambio accede al gobierno. “Quién es funcionario es una discusión del presidente electo”, dijo.

“El ministro de Economía tiene un rol abarcativo, no porque crea en los modelos messiánicos, sino porque el quilombo es tan grande que tiene que ser con una conducción centralizada. Ese fue un problema en 2015, aprendimos de eso. Cuando la inflación es 4% anual, podemos dar el lujo de tener las carteras repartidos, con una inflación de 150%, tiene que estar centralizado”, concluyó.