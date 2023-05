Qué es el dólar Senebi, el tipo de cambio que resurgió con las nuevas condiciones de acceso al MEP y al CCL

escuchar

Cada vez que se compran y venden acciones para hacer dólar CCL o MEP los operadores canalizan esas órdenes por alguno de los sistemas disponibles en el mercado: el segmento Prioridad Precio-Tiempo (PPT) o mediante Negociación bilateral (Senebi). PPT es el precio que es visible por todos, mientras que la negociación bilateral da lugar a un valor cerrado que se conoció como dólar Senebi a partir de octubre de 2021.

En la antesala a las elecciones legislativas, la Comisión Nacional de Valores dispuso un límite de 50.000 nominales semanales para la venta de bonos bajo ley local, en el segmento PPT, considerando tanto operaciones MEP como CCL y restringió las órdenes para concertar operaciones con activos que liquiden en dólares y transferirlos desde/hacia el exterior. De esta forma, se produjo lo que se conoció como “la brecha de la brecha” con un CCL y un MEP que quedaron bajo la intervención oficial y otros libres con un valor distinto.

Las restricciones que ocasionaron esa distorsión fueron dadas de baja en marzo de 2022, pero el dólar Senebi siguió funcionando, aunque con menos volumen, hasta hoy, cuando las sociedades de bolsa empezaron a operar allí con su cartera propia por las nuevas disposiciones de la CNV que se publicaron en el Boletín Oficial.

“El organismo de control lo que hizo fue reducir la demanda de dólar MEP y cable por segmento PPT sacando participantes a los que no les queda otra que irse al Senebi, que son operaciones mayoristas pactadas vía telefónica o chat de comitentes calificados. En el Senebi no es que hay irregularidades legales, sino que son actores que no cumplen con exigencias de parking o de la llamada cartera propia”, describió un experimentado trader, que sumó que la resolución que se conoció ayer y se publicó hoy amplió las brechas entre ambos mercados: “Lo que ayer era una brecha de $2 o $3, hoy fue de entre $10 y $12 en un día especial con un volumen menor a lo habitual”.

La brecha se explica porque, al correr la demanda de las Alyc, se reduce el volumen en PPT y se agranda en Senebi, y por las intervenciones del Banco Central. “Esa intervención hace de efecto contagio al resto, pero es algo efímero. En la medida en que deje de intervenir deberían converger al alza”, agregó el analista Salvador Vitelli, que manejaba los siguientes valores para la rueda del martes: MEP en Senebi GD30: $446,48; MEP en PPT GD30: $428,47; CCL en Senebi GD30: $451,13; y CCL en PPT GD30: $426,72.

En tanto, desde una Alyc aclararon que se van a manejar con un precio MEP “cerrado”, que será más caro que el de pantalla porque ahora tienen que ir a abastecerse al Senebi. De lo contrario, los clientes podrán comprar dólar MEP abierto, por el cual se adquirirá por ejemplo el bono AL30 y se liquidará la operación al día siguiente luego de un parking de 24 horas.

Las medidas

El Gobierno comunicó este lunes que pondría en marcha nuevas condiciones de acceso a los dólares financieros legales, por las cuales las sociedades de bolsa no podrán cursar operaciones de CCL o MEP a clientes que tengan cauciones o pases y tampoco estarán autorizadas a comprar más de lo que venden.

De esta forma, se quitaría presión a ambas cotizaciones que, si bien están determinadas por los precios de compraventa de bonos, tienen vasos comunicantes con el blue. Pero, según los analistas, eso no sería todo, sino que también podría generarse la “brecha de la brecha”, como pasó tras la Resolución General 907 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en octubre de 2021, que dio origen al dólar Senebi y que hoy resurgió.

