“Qué horror”: las lluvias generaron un drama en Brasil y una imagen se volvió viral

Las fuertes lluvias que azotan en gran parte de la región agrícola sur de Brasil comenzaron a generar un fuerte impacto en la producción, pero también tuvieron un efecto en la maquinaria agrícola de los productores. Ese fue el caso de una cosechadora que fue arrastrada por la corriente del Río Grande Do Sul, en ese estado brasileño. Aunque se desconoce el punto exacto, causó el horror en los productores de la región.

Las imágenes que se viralizaron en la red social X, fueron publicadas por la cuenta SLE Agro que se especializa en temas agropecuarios. “Cosechadora siendo arrastrada en Río Grande Do Sul, realmente impactante. Dios protege a los gauchos. El agro nunca para”, escribieron desde esa cuenta. Seguido, los usuarios recordaron que ese estado es el segundo mayor productor de soja. “Tremendo desastre en el sur de Brasil”, “Espero que la tenga asegurada”, “Es muy triste”, “Misericordia”, “Qué horror”, “Muy triste, vamos a rezar por los gauchos de Río Grande”, escribieron algunos usuarios que se solidarizaron con el dueño de la maquinaria y el resto que atraviesa esta situación.

Las fuertes precipitaciones también causaron destrozos en los cultivos. En esa misma cuenta anticiparon que se espera que el Puerto de Río Grande enfrente esta semana dificultades para recibir soja destinada a las exportaciones y que sale por esa vía. “Todavía queda por cosechar el 30% de la soja de Río Grande do Sul, o alrededor de 7 millones de toneladas, y en regiones de RS ya se retrasaron por las lluvias de las últimas semanas. La situación empeoró. En algunas granjas la soja está germinando en vainas”, contaron.

El mismo escenario de pérdidas causadas por las lluvias anticipó la agencia Reuters: “Las lluvias torrenciales caídas en Río Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, están perturbando las fases finales de la cosecha de soja y maíz, según un boletín meteorológico publicado el jueves y un corredor de cereales”.

Hasta el 25 de abril se había cosechado el 82% de la superficie de maíz del estado y el 66% de la de soja, según cita Reuters de la agencia estatal de cultivos Emater, que no hizo comentarios inmediatos sobre el posible impacto de las lluvias. “Las intensas lluvias, que continúan y han provocado inundaciones en algunas zonas cerealistas y destruido infraestructuras, han causado la muerte de al menos 10 personas hasta la fecha”, recordaron.

Ainda faltam 30% da soja gaúcha para ser colhida ou cerca de 7 milhões de toneladas e em regiões do RS já apresentavam atraso pelas chuvas nas últimas semana.

A situação piorou.

A soja está germinando na vagem em algumas fazendas.

Según informó la agencia de noticias AFP, Defensa Civil comunicó que las precipitaciones obligaron a los ciudadanos del estado de Río Grande do Sul a desalojar sus hogares, se calcula que son 1400 personas de cien municipios del estado mencionado las que fueron trasladadas a refugios. Las localidades que se vieron mayormente afectadas fueron Encantado, Itaara, Pantano Grande, Paverama, Salvador do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria y Segredo.

El gobierno de Río Grande do Sul advirtió el martes que las lluvias continuarán en las próximas horas, con previsiones de alcanzar hasta 300 milímetros en algunas áreas. Además, dijo que los ríos están en niveles “por encima de los límites de alerta”.