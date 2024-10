Que la cólera del león no empañe las buenas noticias

Escuchar

Sigilosamente, mientras el Gobierno se enfrasca en el debate del presupuesto universitario, el equipo económico corona uno de sus mejores meses cambiarios y financieros desde por lo menos mayo. Finalmente, está previsto que el Tesoro le transfiera este viernes al Bank of New York (BoNY) los US$1528 millones destinados al pago de los intereses de la deuda que vencen en enero de 2025, en una señal más de compromiso hacia los inversores. Pero no es la única buena nueva que está viendo en el mercado:

*El Banco Central (BCRA) fue en septiembre comprador neto de dólares en el mercado cambiario. En lo que va de octubre, viene sumando a razón de US$100 millones diarios. Es cierto que no le alcanzan para cumplir la meta de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, de hecho, sacará como parte de su última revisión –la décima– la foto al 30 de septiembre, pero al menos tranquiliza a un mercado que ve en el nivel de dólares una de las principales debilidades del programa económico. “Hubo más liquidación del campo de lo esperado y el resto es dinámica de administración de los importadores por cambio en el impuesto PAÍS y la calendarizacion de pagos”, explicaron desde el BCRA. El campo, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), liquidó en septiembre US$2480 millones, 21% más que en el mismo mes de 2023 y 1,2% más que en agosto pasado. Pero también, de acuerdo con un informe de la consultora 1816, influyó el crecimiento de los préstamos en dólares en el mercado local, que crecieron en unos US$1000 millones desde agosto.

*La brecha cambiaria volvió así a los niveles de mayo pasado. Este jueves el dólar financiero, MEP, perforó los $1200, su nivel más bajo en cuatro meses, mientras que el dólar de Contado con Liquidación se ubicó en $1232, apenas 26,5% por encima del valor del dólar oficial. Para Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, la actual, de hecho, podría ser una oportunidad para que el BCRA avance en la rebaja de la tasa de actualización del tipo de cambio, que desde diciembre pasado el Gobierno fijó en un 2% mensual. “Definitivamente [podría pensar en bajar la tasa de crawl], ya q el 2% le pone un piso a la desaceleración de precios de exportables, importables y tarifas”, explica el analista que trabaja codo a codo con Ricardo Arriazu, el economista más elogiado por el equipo económico. “Además –agrega–, los no transables, como usan el dólar como unidad de cuenta y no quiere resignar ingresos en dólares, también ajustan sus precios”. La inflación, que en agosto fue de 4,2%, superior a la prevista por los economistas privados, y que en septiembre se espera que esté en torno al 3,5%, podría sostenerse en octubre en 3,2% –según las estimaciones de Marengo– de no mediar otras medidas.

*El riesgo país, que a comienzos de agosto había llegado a escalar a los 1625 puntos, viene bajando en las últimas semanas consistentemente. El indicador, que marca el costo del endeudamiento argentino, cerró en 1265 puntos básicos. Apenas 117 puntos por encima del mínimo alcanzado el 22 de abril pasado, tal vez, el mejor momento financiero del gobierno en lo que va del mandato libertario.

*La baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos –que ya anticipó que planea seguir en esta senda a lo largo de 2025– hizo que se recuperara el apetito por países emergentes como la Argentina. La cantidad de visitas de representantes de fondos de inversión internacionales es un buen indicador del renovado interés que empieza a vislumbrarse por los activos financieros locales. La semana pasada, Citi trajo a varios peces gordos al país –que se reunieron hasta con el asesor Santiago Caputo, pata clave de la triada libertaria–, mientras que esta semana organizaron encuentros localmente con inversores que viajaron desde distintas partes del mundo: TPCG, Jeffries, Bank of America y Barclays. La semana que viene, en tanto, en la agenda figura otra ronda organizada por Balanz. Cartón completo. También las empresas argentinas que salieron al mercado en búsqueda de financiamiento están teniendo una respuesta que supera sus expectativas: Galicia, por caso, consiguió ayer US$325 millones a 4 años, a una tasa de retorno (TIR, en la jerga) del 7,875%; las ofertas de los inversores superaron 4,6 veces el monto ofertado por el banco.

*El blanqueo de capitales está superando, con creces, las aspiraciones oficiales. No sólo los depósitos en dólares ya crecieron US$12.697 millones desde mediados de agosto, según datos del BCRA. El primero de octubre, día en el que podían empezar retirar sus dólares quienes hubieran blanqueado hasta US$100.000 en efectivo, apenas se fueron US$154 millones, según destaca el economista Amilcar Collante. Casi finalizada la primera semana del mes, en los grandes bancos no vislumbran un retiro fuerte de billetes. A la luz de lo que está sucediendo con el blanqueo –y lo que sucedió en su momento durante el macrismo–, está claro que los dólares en la Argentina sobran, sólo falta confianza en un sistema que más de una vez ha cambiado las reglas de juego, e incentivos por parte de un Estado que no ve más allá del fin de mes.

*La agenda de desregulación del ministro Federico Sturzenegger marcha a toda velocidad. Este jueves, y como habíamos anticipado en esta columna, el ministro vía X terminó por aclarar que Mendoza puede importar medicamentos de la India en forma directa, sin necesidad de contar con ninguna autorización de un organismo nacional. La medida puso en alerta a la industria farmacéutica local (algunos laboratorios le habrían ofrecido al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, rebajar sus precios), que obviamente ve en las firmas de genéricos indios una gran amenaza. Varios representantes de la industria se subieron anoche a un vuelo a la India, como parte de un viaje de negocios organizado por Cancillería. Si va a haber que competir, mejor conocer al enemigo de cerca. Esta semana, en tanto, en una reunión entre Sturzenegger, el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, y los responsables de la Anmat (la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y del Instituto Nacional de Alimentos (Inal), se acordó avanzar en varios cambios para facilitar la importación y exportación de medicamentos. Entre otras medidas, la idea es replicar la norma que aplicó recientemente la Secretaría de Comercio para bienes industriales, y facilitar la importación de medicamentos que ya estén aprobados por las agencias de Estados Unidos o de la Unión Europea. También recortar las exigencias de envasado de los alimentos.

*El conflicto salarial de Aerolíneas Argentinas sigue abierto, pero en la línea de bandera al menos creen que no está amenazada la continuidad de la compañía en las próximas semanas. Al menos, ya no estaría tan firme la salida del gerente de operaciones, que había anunciado su renuncia en septiembre pasado, efectiva a partir de octubre. Según las normas internacionales de aviación, una aerolínea comercial no puede operar si no hay un gerente de operaciones, que además, según el convenio vigente de la empresa, debe ser un piloto en actividad. Hasta ayer, mientras la empresa continuaba con el proceso de headhunting de un reemplazante, el responsable del cargo, miembro de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que conduce el duro de Pablo Biró, habría manifestado su deseo de no poner en riesgo el futuro de a empresa. “Nadie quiere ser el responsable de que la empresa termine cerrando, es mucha la presión que tiene”, explicó una fuente. Es una historia abierta.

En definitiva, si bien los desafíos hacia adelante todavía son mayúsculos en materia económica, el Gobierno está viviendo una primavera más que templada. Las encuestas también dan cuenta de ello: la última realizada por D’Alessio IROL/ Berensztein, que aun no fue publicada, recoge que la imagen del presidente, Javier Milei, dejó de caer en septiembre, sosteniendose en 42%, debido dicen a una incipiente reactivación y la recuperación del salario real. Pareciera que solo la virulencia con la que el Gobierno se involucra en todas las batallas podría terminar por generar que todas las buenas nuevas queden escondidas debajo de la espuma.

