Qué lugar ocupa Argentina en un ránking mundial de economías subterráneas

La Argentina es el segundo país del mundo con más dinero en efectivo atesorado o que se mantiene colocado fuera de su sistema financiero, por caso, en bóvedas o las más popularizadas cajas de seguridad, según estimaciones oficiales.

Tendría en esa condición al equivalente a US$250.000 millones, cifra que deja solo detrás de Rusia, donde se mantendrían del mismo modo más de US$390 millones.

Sin embargo, si se dividen esas cifras, tomadas en realidad de las estimaciones que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la población, pasa a liderar esa estadística, ya que representa “unos US$5400 per cápita contra los US$2800 promedio” de la potencia conducida por Vladimir Putin, remarcó al respecto el economista de GMA Nery Persichini.

Hoy el BCRA publicó el material de su última charla. Me llamó la atención el gráfico sobre la cantidad de efectivo y depósitos fuera del sistema financiero local.



Argentina es top 2 mundial. Pero al corregir por población, es el N°1 indiscutido con USD 5.400 per cápita. pic.twitter.com/bQXBdBnzuJ — Nery Persichini (@nerypersi) March 9, 2026

El dato apareció en la última ponencia pública del vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, realizada la semana pasada en el Kick Off Anual Inviu, encuentro desarrollado en el Hotel Four Seasons de esta ciudad, pero que fue publicado recién ayer por esa entidad en su web.

Y sirve para explicar el impulso que el Gobierno le dio a la denominada ley de “Inocencia Fiscal”, tanto como el llamado público que lanzara el ministro de Economía, Luis Caputo, semanas atrás a los argentinos para que se atrevan a sacar sus “dólares del colchón” y los lleven a los bancos. “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, escribió al promulgarse esa norma por la red X afirmando que eso “aceleraría fuertemente el crecimiento económico”, permitiría “bajar más rápidamente impuestos”, mejorar la competitividad y elevar los salarios. “Todo. ¡Todo beneficio!”, concluyó con tono vendedor.

Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco.

Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios.

Además cobrarían un interés por sus dólares.

Todo beneficio!… https://t.co/eCz25A3eVj — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 9, 2026

También se incluye en esa movida la campaña publicitaria que lanzó la semana pasada el Banco Nación (en la que unos colchones -comportándose como personas- caminan y hablan en un entorno público) para tratar de convencer a los argentinos que tengan dólares “encanutados”, sean clientes o no, a que los lleven y depositen allí con sólo registrarse por su página web. Es porque el lema es: “Usá tu colchón para descansar, nosotros cuidamos tus ahorros”.

El economista director de FMyA, Fernando Marull, tradujo esa expectativa oficial al explicar que ese monto representa “ocho Bases Monetarias”.

Poca participación financiera extranjera Compumar

“Con que Argentina aumente por esta vía una Base Monetaria, me conformo”, sostuvo en obvia alusión al impacto que podría tener sobre la economía.

En su ponencia, Werning presentó el programa de estabilización macro con el que el Gobierno se propone “eliminar todas las fuentes de vulnerabilidad externa”, actuando como vocero del mismo y dejando a la vista la dependencia que el BCRA (según la ley, un organismo que debe ser autárquico) mantiene del Tesoro Nacional.

Habló de la decisión de eliminar el déficit fiscal e ir adoptando una flexibilidad cambiaria, además de pasar a comprar reservas internacionales en un esquema consistente con el equilibrio monetario para fomentar “el aumento de ahorro privado, retener los ahorros en el país y repatriar el ahorro en el exterior”.

Las tasas no atraen Compumar

El funcionario también mencionó que se apunta a fomentar la inversión extranjera directa y ofrecer incentivos fiscales para facilitar la repatriación y formalización de capitales de los ahorristas argentinos mientras se avanza “en el marco de competencia de monedas” y se busca “desarrollar y bajar costos del mercado de capitales y los bancos para ampliar opciones para los ahorristas argentinos”.

En ese marco volvió a marcar la idea de ir hacia un esquema de tasas de interés en pesos reales positivas, aunque tras mostrar un gráfico en el que se observa que hoy siguen siendo levemente negativas o neutras, algo que explica —junto a la escasa oferta monetaria vigente— el muy magro desempeño de los depósitos del sector privado, que no en vano se contraen 1,2% en lo que va del año, según la propia estadística oficial.