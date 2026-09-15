Los ciudadanos que en el último tiempo sacaron un crédito digital a través de una entidad bancaria o una billetera virtual deben saber qué pasa si no le pagan a la app de préstamos en la Argentina.

Las obligaciones que conlleva solicitar un préstamo digital (Foto: FreeP¡CK)

Dada la facilidad con que se otorgan este tipo de créditos, es importante saber que el solicitante contrae una obligación con el emisor y, en caso de no poder afrontar la cuota mensual, se debe conocer con precisión el procedimiento para informar y refinanciar la deuda.

¿Qué pasa si no le pago a una app de préstamos en la Argentina?

Aunque difieran de una entidad bancaria, las billeteras digitales que otorgan préstamos a través de sus plataformas están reguladas por el BCRA (Banco Central de la República Argentina) y deben reportar cada préstamo a la Central de Deudores del sistema financiero.

Esto significa que en caso de caer en morosidad y no poder afrontar las cuotas mensuales, el solicitante aparecerá en el registro de deudores y esto conlleva algunos inconvenientes posteriores.

El BCRA cuenta con una apartado específico para indicar los datos personales y así saber con exactitud si el nombre de una persona figura en el listado de morosidad.

El interesado debe ingresar el número de CUIT, CUIL o CDI; posteriormente seleccionar el botón consultar y el sistema arrojará la información pormenorizada sobre la situación financiera.

Si se cae en la morosidad, la situación queda registrada en la Central de Deudores del Banco Central, y esto desencadena, principalmente, en la imposibilidad de acceder a cualquier otro crédito del sistema formal.

En caso de no poder regularizar su situación y abonar la deuda y la cuota mensual, el nombre del solicitante será el foco de un estudio de cobranza o de una demanda judicial, debido a que la deuda digital tiene las mismas particularidades que cualquier préstamo bancario.

Por qué es importante informar la situación antes de convertirse en deudor Freepik

Qué hacer si no se llega a pagar la cuota mensual de un crédito digital

Si una persona presume que tendrá dificultades para afrontar la cuota mensual de un préstamo digital, debe accionar antes de que la deuda se convierta en impagable. Habitualmente las tasas de interés son las que entran en juego ante un escenario de morosidad y es preciso evitar cuanto antes que se acreciente el monto.

Para ello, es importante conocer cuál es el número preciso de la deuda, lo que incluye el saldo total con el CFT (Costo Financiero Total) aplicado, para tener presente la cifra real.

Lo siguiente, y no menos relevante, es comunicarse con la entidad emisora digital antes de entrar en mora. Aunque parezca un detalle, dar a conocer la situación financiera cuando no se registraron incumplimientos, ofrece un abanico de maniobras más amplio para salir del inconveniente.

Por eso, la recomendación es pedir una instancia de refinanciación o extensión de plazo para ponerse al día con la deuda y elegir entre las alternativas de pago disponibles.

Cuándo el solicitante de un préstamo se convierte en moroso

Tal como publicó LA NACION, el BCRA considera en mora a quienes acumulan atrasos superiores a 90 días. Una persona con una demora de hasta 180 días debe pagar dos cuotas del crédito refinanciado para salir. En tanto, quienes arrastran incumplimientos mayores pueden tardar entre cinco y ocho meses.