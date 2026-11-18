El gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof defendió este miércoles los detalles de su ley impositiva 2027. En ese proyecto, que todavía debe ser aprobado en la legislatura bonaerense, propone aumentos promedio de 30% para los inmobiliarios urbano y rural, y también para Ingresos Brutos, y una baja nominal en patentes para los autos.

A grandes rasgos, la intención oficial ya había sido adelantada el 6 de noviembre, cuando el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, presentó las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2027. Ahora ARBA dio los detalles sobre los impuestos, tema clave de cara a la economía del año electoral y con Kicillof hoy como uno de los principales candidatos de la oposición. Fuentes del gobierno provincial contaron a LA NACION que la semana que viene todo el paquete estaría tomando estado parlamentario.

Entre los gravámenes patrimoniales, el Impuesto Inmobiliario Urbano anual tendrá un aumento promedio de 30,4%, según informó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, frente a los legisladores. El tope fijado es de 31% -alza de tramos y base- para todos bonaerenses y se basa en la inflación entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Algunas partidas tendrán menos aumento.

Se mantiene en el proyecto, como el que rige este año, la utilización de coeficientes de actualización de las cuotas por índice de inflación oficial, esta vez, sin “discrecionalidades”, apuntaron desde ARBA. Este año, que también existió ese mecanismo, incluía, más allá del IPC, otros indicadores (tasas) que daban un margen de maniobra a la Agencia que ahora no están.

El director de ARBA Cristian Girard Santiago Filipuzzi

La variación promedio del impuesto entre la última cuota 2026 y la primera cuota 2027 será del 8,4%, “lo que implica un incremento anualizado de 24,8%”, explicaron las autoridades de ARBA ante los legisladores. Según las estimaciones que difundió luego la Agencia, el 89,3% de las partidas tendrá un incremento anual inferior a $50.000 en 2027. El Impuesto Inmobiliario Urbano Baldío aumentará también, en promedio, un 30,4%, indicaron.

“Es una ley que consolida los avances logrados en materia de progresividad hasta acá”, afirmó Girard, según un comunicado difundido por la tarde por los voceros de ARBA, luego del encuentro el miércoles de Girard con integrantes de las comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras.

El Impuesto Inmobiliario Rural aumentará el año que viene un 29,3% en promedio, se informó. Como con el Urbano, la actualización de los tramos de la base imponible y de los edificios será del 31%; no se modificó el coeficiente que impacta sobre el valor fiscal y aquel que impactará sobre la base imponible se moverá también en un 31%. El tope de aumento apunta a cubrir la inflación un año (se mantendrá también la actualización por IPC de las cuotas). El 83% tendrá, según estimaron en ARBA, un incremento anual inferior a $320.000 (el 54% de los contribuyentes que pagan el impuesto deberán abonar un aumento anual menor a $40.000).

Baja en las patentes

Entre los patrimoniales, el caso de patentes es el más llamativo. El impuesto anual bajará en promedio 0,2%. Más precisamente, el 88,6% de los dominios tendrán una baja nominal del gravamen. Según ARBA, “la medida profundiza la reducción aplicada este año, cuando tres de cada cuatro propietarios abonaron menos”. Se mantienen los cinco tramos de alícuotas, que van del 1% al 4,5%, y el impuesto continuará pagándose en diez cuotas desde marzo. Según informó Girard, no se fijó un tope de variación del impuesto y se mantiene también la utilización de coeficientes de actualización de las cuotas. La baja del gravamen se da por la evolución del valor de los vehículos y la continuidad de la tabla de alícuotas, lo que permitirá que una parte del parque automotor pase a escalas inferiores. “Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo”, dijo.

Se transferirían a municipios 242.400 vehículos modelos 2016, un monto de $53.700 millones en términos de la emisión 2027 del impuesto.

Por otra parte, el Impuesto a Embarcaciones Deportivas tendría un aumento promedio anual de 23,3%. Aquí sí se modifican tramos de la tabla de alícuotas, “ajustándolos a las nuevas valuaciones”. Se mantuvieron sí las alícuotas. El 72,9% de los dominios tendrá una reducción nominal.

Desde que Axel Kicillof asumió en 2019 tomamos una decisión: construir un sistema tributario más justo, donde el esfuerzo de cada bonaerense esté en relación con su capacidad contributiva.

Hoy fuimos a la Legislatura a explicar cómo profundizamos ese camino. pic.twitter.com/H6ermZry5m — Cristian Girard (@cristiangirard) November 18, 2026

Con relación a Ingresos Brutos, no habrá cambios en las alícuotas para el año que viene, pero los tramos de facturación se actualizarán un 31%. Esto permitirá, dijeron en ARBA, que “unas 38.000 pymes pasen a tributar en una escala menor”. Más precisamente, un 6,1% de los contribuyentes cambiará de tramo de facturación, especificaron.

“La Provincia busca evitar que la inflación empuje de manera automática a empresas de menor tamaño hacia alícuotas más altas”, indicaron desde la Agencia. Además, según se precisó, el proyecto sumará un plan de pagos destinado a agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con “especial” alcance para las pymes. Contempla hasta 48 cuotas, bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60% y la eliminación de multas y recargos. También permitirá rehabilitar planes caducos de todos los impuestos y cancelar las cuotas vencidas sin intereses por pago fuera de término.

El proyecto que está en la Legislatura crea además un alza —en la provincia hablan de una “actualización”— de Ingresos Brutos para operadores portuarios bonaerenses: $920 por tonelada cargada; $2750 por tonelada descargada; $450 por tonelada removida. Con relación a Sellos, no modifica alícuotas, sí actualiza por inflación, al igual que la Transmisión Gratuita de Bienes (el llamado impuesto a la herencia), que mantiene las escalas.

En ARBA contaron, además, que, en concordancia con Economía y una vez aprobado el proyecto, se podrán establecer bonificaciones. Serían para aquellos contribuyentes que no tengan deuda y que abonen el impuesto anual, o bien que paguen la cuota a término. Además, según adelantaron a LA NACION, habría una “bonificación especial” para aquellos contribuyentes que, además de no tener deuda, no accedieron a planes de pagos.