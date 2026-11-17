Hace menos de un año, la planta de Tenaris en Valentín Alsina quedó en el centro de un conflicto comercial. Los caños para el primer gasoducto de exportación de gas natural licuado (GNL) de la Argentina iban a llegar desde la India y no desde el conurbano bonaerense, después de que la fabricante del Grupo Techint perdiera por precio una licitación frente a la india Welspun. Ahora, esa misma fábrica producirá parte de los tubos del gasoducto más grande de América del Sur.

Tenaris ganó la provisión de los caños de 24 pulgadas para Argentina LNG, el megaproyecto que impulsan YPF, la italiana Eni y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc—. Lo anunció el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ayer en el programa de Alejandro Fantino en Neura, antes de que la adjudicación se comunicara oficialmente a las empresas. “Fue una inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris”, dijo.

La licitación incluyó la provisión de los caños para dos ductos paralelos de unos 526 kilómetros que unirán Vaca Muerta con Sierra Grande, en la costa de Río Negro. Uno, de 48 pulgadas, llevará el gas y será el de mayor diámetro de la historia del país; el otro, de 24 pulgadas, transportará los líquidos. La compra total de tubos ronda los US$2000 millones, dentro de una inversión inicial de US$29.000 millones cuya decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) está prevista para fin de mes.

Siete empresas se presentaron en los dos tramos. Para elegir a los ganadores, el consorcio recurrió a una subasta inversa “a la japonesa”, en la que los oferentes parten de un precio máximo y lo van bajando en tiempo real hasta que queda uno solo. “La decisión es por precio, las condiciones son para todos iguales”, explicó Marín.

El caño de 48 pulgadas —con un espesor de 2,5 centímetros— quedó repartido entre dos compañías extranjeras. La española Grupo Cuñado, que trabaja con acero de origen indio, según dijo Marín, se quedó con dos quintos del recorrido, unos 200 kilómetros. Los tres quintos restantes, unos 300 kilómetros, fueron para la griega CPW. Tenaris no presentó oferta en ese tramo.

Horacio Marín anunció en Neura el resultado de la licitación de caños para el gasoducto de Argentina LNG donde ganó la empresa que lidera Paolo Rocca

“Tenaris no puede fabricar ese caño en la Argentina”, señaló Marín. En cambio, el ducto de 24 pulgadas, que demandará unas 100.000 toneladas de acero, se fabricará en la planta de Tenaris SIAT de Valentín Alsina.

El resultado tiene un peso especial para la compañía que conduce Paolo Rocca. Tenaris es una de las mayores fabricantes de tubos del mundo, pero en el último año había quedado afuera de los principales negocios vinculados con la exportación de GNL desde Vaca Muerta.

Quiénes construirán el gasoducto

Con los proveedores de caños definidos, el mapa de empresas que levantarán el gasoducto más grande de América del Sur quedó completo. La construcción de los dos ductos, una obra valuada en US$1200 millones, está a cargo de un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos, que recibieron la adjudicación en julio.

Pumpco es una subsidiaria de MasTec, una empresa con una facturación anual cercana a US$14.300 millones, y pertenece al mismo empresario que es dueño del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi. Ni la estadounidense ni Bonatti tenían antecedentes en obras de infraestructura energética en el país. Pumpco ya había intentado entrar en el mercado argentino, sin éxito, con ofertas para la reversión del Gasoducto Norte, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el gasoducto de Southern Energy (SESA).

YPF, ENI y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), podrían firmar el FID a fin de mes

Contreras Hermanos, en cambio, conoce el proyecto desde adentro. La empresa argentina participó en el diseño y la ingeniería del ducto, pero no pudo ofertar como contratista principal porque se trataba de una licitación internacional, por lo que se sumó al consorcio liderado por las compañías extranjeras.

El ducto unirá Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, donde dos unidades flotantes de licuefacción tendrán una capacidad conjunta de 54 millones de metros cúbicos diarios, el equivalente al 38% de la producción actual de gas. Entre las fuentes de financiamiento posibles figuran créditos del Exim Bank de Estados Unidos y un aporte de la italiana SACE.

La adjudicación de los caños de 24 pulgadas llega después de una racha en la que el Grupo Techint había perdido varias licitaciones vinculadas con el GNL. En diciembre de 2025, SESA le adjudicó a la india Welspun los tubos de su gasoducto por US$203 millones, por debajo de las ofertas de Tenaris. En la construcción, Techint-Sacde perdió primero la obra del ducto de SESA frente al consorcio de Víctor Contreras y la italiana Sicim, y luego la de Argentina LNG, donde la oferta de Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos fue 15% más económica.