¿Qué se debe hacer ante un importe mal cobrado con tarjeta?

En caso de que aparezcan movimientos en la tarjeta de crédito o débito inesperados, los usuarios tienen el derecho de reclamar ese error. Esto se puede hacer por un cargo no reconocido, mal aplicado o duplicado, o por una compra que no se haya realizado, tal como está establecido en la Ley 25.065 de tarjetas de crédito, débito y compras.

Según detalla el sitio oficial del Banco Central (BCRA), uno puede solicitar la baja definitiva del importe mal cobrado “indistintamente” ante la entidad financiera o la empresa receptora de los fondos. En línea con esto, si alguien detecta un débito en su cuenta no convenido o pactado, puede “solicitar su reversión y efectuar el reclamo ante la empresa que originó tal débito”.

Del mismo modo, la entidad financiera señala que, “si la empresa no responde al reclamo, se puede presentar ante el Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que lo derivará al organismo local correspondiente para su tratamiento”.

¿Cuánto tiempo tengo para hacer un reclamo en los consumos de la tarjeta?

El reclamo por el importe mal cobrado se puede hacer vía virtual

El usuario cuenta con 30 días para realizar un reclamo a la entidad emisora del plástico (es decir, el banco o la empresa que le proveyó de la tarjeta). Para ello, es necesario que se detalle claramente cuál fue el error atribuido y que se aporten todos los datos que sirvan para esclarecer el problema. Una vez hecho eso, la entidad emisora del plástico debe acusar recibo de la impugnación dentro de los siete días de recibida.

¿Cómo reclamar un importe mal cobrado con tarjeta?

Para que el reclamo sea tomado en cuenta, el usuario debe hacerlo por escrito. Esto se puede hacer por correo electrónico o completando un formulario electrónico que ofrezca la entidad en su sitio web oficial.

Además, la nota debe estar firmada por el consumidor afectado, y allí se deben incluir el documento que acredite el vínculo del consumo (resumen/liquidación, solicitud de servicio, etc), y toda otra prueba que avale los dichos o hechos que se denuncian.

En caso de que el emisor de la tarjeta no conteste, es importante resaltar que el BCRA recibe en su página web los reclamos de usuarios de servicios financieros no resueltos por las entidades bancarias. Esto, luego, se redirecciona a la Dirección de Defensa del Consumidor. No obstante, para ello es necesario esperar otros tres días (además de los siete que tiene el banco como límite para responder).

¿Cuánto tiempo tiene el banco para devolver un importe mal cobrado?

Si un importe está mal cobrado o adeudado, el banco deberá reintegrar ese monto al afectado dentro de los siguientes plazos:

Los 10 días hábiles siguientes al momento de la presentación del reclamo ante el banco.

siguientes al momento de la presentación del reclamo ante el banco. Los cinco días hábiles siguientes al momento de constatarse tal circunstancia por el banco o por los controles que hace el BCRA.

¿En qué casos se pueden recibir reembolsos?

Se realizan devoluciones en los siguientes casos:

Tasas de interés, comisiones y/o cargos

Cargos en exceso de servicios de terceros

Comisiones en exceso de las máximas fijadas por el BCRA

En incumplimiento al nivel de la tasa de interés máxima aplicable a financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito

Exceso de lo pactado entre el usuario y el banco

Intereses compensatorios por saldos deudores generados en cuentas de depósito distintas de la cuenta corriente bancaria

Importes adeudados de promociones, descuentos u otro tipo de beneficios

