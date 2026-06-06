En el mes de junio los trabajadores registrados y jubilados esperan la primera entrega del SAC (Sueldo Anual Complementario) y esta suma adicional genera la inquietud de quién creó el aguinaldo en la Argentina.

La historia del aguinaldo en el mundo y en la Argentina Martín Zabala - XinHua

Quién creó el aguinaldo en la Argentina

Este beneficio, que representa la mitad del sueldo más alto de cada semestre, posee un origen histórico ligado a la antigua Roma. En aquel entonces, los ciudadanos intercambiaban regalos el 1 de enero bajo el nombre de Kalendariae strenae como señal de buen augurio.

El término aguinaldo deriva de la frase latina “hoc in anno”, cuyo significado es “en este año”. Con el paso de los siglos, esta costumbre evolucionó hasta transformar la entrega de obsequios de los patrones a sus empleados en una práctica común durante la época navideña.

En el plano local, los primeros antecedentes aparecen en la década de 1880. En ese periodo, los comerciantes otorgaban un monto adicional a quienes demostraban un desempeño destacado al concluir el ciclo anual.

El intendente porteño Manuel Güiraldes impulsó en mayo de 1910 el “Aguinaldo del Centenario”, el primer pago oficial registrado en el país, destinado a los empleados municipales en el marco de las celebraciones patrias.

El avance definitivo hacia la institucionalización ocurrió en 1945. Durante el gobierno de Edelmiro Julián Farrell, las autoridades establecieron el beneficio mediante un decreto. Juan Domingo Perón, quien ocupaba el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, impulsó esta medida como parte de un esquema de protección laboral.

Poco tiempo después, el 20 de diciembre de 1946, el Congreso aprobó la ley 12.921, que obligó a los empleadores a pagar el SAC junto al Salario Vital Mínimo y otros conceptos básicos. Finalmente, la ley 17.620 dictada en 1968 dividió el pago en dos cuotas anuales, modalidad que persiste en la actualidad.

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en junio 2026

Según detalla la ley 27.073, que regula los contratos de trabajo, el SAC se abona en dos cuotas y tiene definidas fechas límite. En el caso de la cuota de junio, el vencimiento es el 30 de junio, que este año coincide con un martes.

De todos modos, las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.

Cómo calcular el aguinaldo de junio de 2026

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente. En este caso, se debe tomar en cuenta el sueldo más alto del período de enero a junio.

Para quienes trabajaron el semestre completo, el aguinaldo se calcula tomando la mitad de la mayor remuneración mensual percibida en ese período.

Las distintas maneras de calcular el aguinaldo de junio create jobs 51 - Shutterstock

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

Si un trabajador no completó los seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para este caso, la fórmula para este cálculo es: (salario del empleado / 12) * meses trabajados. Por ejemplo, si el salario máximo fue de $100.000 y se trabajaron seis meses, el aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.