Quirno les pidió a los empresarios del Coloquio de IDEA que acompañen con inversiones el cambio de reglas

MAR DEL PLATA.– Desde París, donde encabeza la delegación oficial en el Argentina Week, el canciller Pablo Quirno envió un mensaje grabado a los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA. En siete minutos, les pidió que acompañen con inversiones el cambio de reglas que, según el Gobierno, ya está hecho. “Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo. El Gobierno asumió esa responsabilidad”, dijo.

El canciller sostuvo que hace tres años muchas empresas apenas podían proyectar sus negocios con un horizonte de pocas semanas, y que el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos le devolvieron años al cálculo empresario. “Los próximos 20 años empiezan con el compromiso que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”, afirmó, y les pidió que hagan de la Argentina “el proyecto más ambicioso de sus compañías”.

Para el canciller, las economías centrales buscan asegurar energía, alimentos y materiales críticos, y la Argentina los reúne en una región de paz. Gran parte del mensaje estuvo dedicada a la agenda comercial. Según Quirno, el país partió de acuerdos que cubrían el 10% del PBI mundial y los instrumentos ya concluidos lo acercan al 30%. Mencionó el acuerdo con la Unión Europea, que ya tiene aplicación provisional; el de EFTA, que suma otras cuatro economías europeas; el de Singapur, y la solicitud de ingreso al Acuerdo Transpacífico (CPTPP), un bloque de 600 millones de consumidores y el 15% del PBI global. La meta de la Cancillería es llegar al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y al 80% en los próximos cuatro años.

Durante su mensaje, el canciller destacó el récord de exportaciones de los primeros ocho meses del año Mauro V. Rizzi

Como ejemplo, citó el caso de un productor de miel que hoy puede exportar a la Unión Europea dentro de una cuota con arancel cero, frente al 17,3% que pagaba antes.

El canciller destacó que en los primeros ocho meses del año las exportaciones alcanzaron un récord de US$67.248 millones, un 21,4% más que en el mismo período de 2025. Las energéticas sumaron US$10.667 millones entre enero y agosto, casi 49% más que un año atrás, mientras que las mineras crecieron cerca de 75% en el primer semestre.

Quirno definió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como “una herramienta de geopolítica”. El régimen ya reúne 25 proyectos aprobados por más de US$55.000 millones, y el universo de iniciativas supera los US$200.000 millones. La Cancillería evalúa ocho de esos expedientes. “A quienes todavía se preguntan si Vaca Muerta derrama, les propongo escuchar a las empresas que ya aportan la ingeniería, los servicios y el equipamiento que impulsan su expansión”, dijo.

Por último, se refirió a la alianza con Estados Unidos y al Corredor Andes-Atlántico, lanzado la semana pasada en Nueva York, que busca conectar las provincias mineras y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. Para esas obras, el país firmó con el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) un marco para movilizar hasta US$7000 millones hasta 2027, que incluye un posible paquete de hasta US$6000 millones para el proyecto Argentina LNG.