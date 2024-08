Rainer Zitelmann: “Si Milei tiene éxito, habrá una revolución capitalista en América Latina”

Escuchar

“El peronismo es la creencia de que los políticos y los funcionarios públicos son más inteligentes que millones de ciudadanos, consumidores y empresarios. Javier Milei cree lo contrario y trae algo completamente nuevo, pero se necesita paciencia”, sentenció el sociólogo e historiador alemán Rainer Zitelmann, quien en los últimos años se convirtió en inversor inmobiliario. Y agregó que, si los planes del mandatario resultan exitosos, “habrá una revolución capitalista en América Latina”.

En medio de la inestabilidad que atraviesa la Argentina, el empresario y escritor -que se define como defensor del libre mercado- visitó el país para presentar su nuevo libro Cómo los países salen de la pobreza. Vietnam, Polonia y los orígenes de la prosperidad y en una entrevista vía correo electrónico con LA NACION explicó por qué el Gobierno de La Libertad Avanza va por el camino correcto para, finalmente, salir de la crisis.

-¿Qué lectura hace, hasta ahora, del gobierno liberal de Javier Milei, en comparación con anteriores mandatos en la Argentina?

-Lo que trae Milei es algo completamente nuevo. Milei es lo opuesto al peronismo, que es la creencia de que los políticos y los funcionarios públicos son más inteligentes que millones de ciudadanos, consumidores y empresarios. Milei cree lo contrario y, en este aspecto, es un antipolítico. Si bien Carlos Menem y Mauricio Macri también han introducido algunas buenas reformas, el enfoque de Milei es mucho más radical. Está recetando una terapia de shock capitalista para el país y esto puede funcionar, como sabemos, por la historia.

-¿Qué opina de las medidas económicas de Milei?

-El Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), que pretende fomentar la inversión privada, me parece muy importante. También celebro la desregularización de los alquileres y que ya no sea necesario informar al Gobierno al respecto.

-¿Qué pasos puede seguir la Argentina de Polonia, país que menciona en su último libro?

-Polonia sufrió problemas similares a la Argentina a finales de la década de los 80, como una inflación alrededor del 600% en 1989, una deuda gigantesca que lo posicionaba como el tercer mayor deudor del mundo, pobreza e intervencionismo estatal. A partir de 1990, Leszek Balcerowicz -viceprimer ministro y ministro de Finanzas en aquel entonces- llevó a cabo una terapia de shock capitalista que sentó las bases para el repunte de las décadas siguientes. El resultado fue magnífico: Polonia pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a ser el campeón del crecimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que antes de que las cosas mejoren, algunas cosas primero empeoran. En Polonia, el PIB cayó durante dos años y el desempleo aumentó. Los argentinos deben entender que la paciencia es la clave del éxito.

Zitelmann señala que Polonia es un caso ejemplar para la Argentina para salir de la salir de la crisis social y económica Gentileza

-Usted sostiene que el gradualismo no funciona, mientras que las terapias de shock sí, ¿por qué?

-Como decimos en Alemania: “Mejor un horror con final, que un horror sin fin”. El gradualismo puede funcionar en un país como Vietnam, donde hay un sistema de partido único y no hay libertad de prensa. Por eso el partido pudo adoptar un enfoque más lento en las reformas, a diferencia de países como la Argentina o Polonia, donde hay oposición y las reformas no pueden ser tan rápidas. Los representantes del viejo sistema, la casta, quieren ver a Milei fracasar. Por eso no se puede esperar diez años para que las cosas mejoren a largo plazo.

-¿El hecho de que un gobierno liberal como el de Milei haya ganado las elecciones en la Argentina sienta un precedente para América Latina?

-Yo pienso que si Milei tiene éxito, habrá una revolución capitalista en toda América Latina: en Chile (donde ya estaban en el camino correcto), Bolivia, Brasil y, con suerte, también en Venezuela, que ahora está entre los países más pobres de la región por tantos años de socialismo.

-¿Qué debe hacer Milei para alcanzar ese éxito?

-Milei debe mantenerse saludable, aumentar masivamente su participación en el Congreso y el Senado en las elecciones de octubre de 2025 y, lo más importante, la Argentina debe tener paciencia. Los argentinos han tenido décadas de paciencia con los peronistas, que convirtieron a lo que una vez fue uno de los países más ricos del mundo en un país pobre. Ahora deberían tener al menos unos años de paciencia con Milei.

-¿Qué opina del estado de la educación en la Argentina?

-El sistema educativo en la Argentina es un desastre. Esto se puede ver en los resultados de las pruebas internacionales PISA: los estudiantes argentinos obtuvieron puntajes inferiores al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemática, lectura y ciencias. Creo que la escuela debería ayudar a introducir a los estudiantes en las ideas del emprendedurismo. Demasiados jóvenes quieren convertirse en funcionarios o empleados, cuando lo que necesitamos son jóvenes que quieran ser empresarios . Mi sugerencia es que debería ser obligatorio que los colegios inviten a emprendedores para que cuenten sus historias.

-El gobierno de Milei está tratando de integrar la salud pública con la salud privada. Por ejemplo, en junio lanzó un bono que busca brindar asistencia a aquellas personas que no tienen obra social o medicina prepaga, ¿qué interpretación hace de esto en un país donde el sistema de salud está en crisis?

-El sistema de salud en realidad no funciona muy bien en ningún país del mundo por toda la regulación gubernamental que existe en el sector. No estoy completamente en contra de la salud pública, pero las soluciones deberían poder encontrarse en el mercado y creo que Milei ha dado los primeros pasos en la dirección correcta. Un problema importante en el sector de la salud es también la burocracia excesiva. Los médicos deberían tener el 95% de su tiempo para sus pacientes y no tener que hacer un montón de papeleo todos los días.

-Usted viajó varias veces a la Argentina, ¿cuál es la impresión que tiene de su primera visita en comparación con la última en términos económicos y sociales?

-Sí, estuve en Argentina en 2022 y 2023. Lo que vi y escuché esta vez es exactamente lo que esperaba: algunas cosas han mejorado, por ejemplo, la inflación ha bajado del 25% al 4% mensual. Creo que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está haciendo un gran trabajo porque la desregulación es la clave del éxito. También algunas cosas han empeorado, como la pobreza, que aumentó del 40% al 55%. Sin embargo, me alegra que, como muestran mis conversaciones y las encuestas, la mayoría de los argentinos apoyen a Milei. En Mendoza, hablé con el gobernador Alfredo Cornejo, quien no es del partido de La Libertad Avanza y, al principio del mandato, se mostró un poco escéptico. Ahora dice: “Argentina va por el buen camino”.