“En las crisis hay oportunidades”: YPF redobla su apuesta pese a la baja del precio del petróleo

NUEVA YORK.– La llovizna que acompañó el día frío con el que amaneció esta ciudad no se condecía con el entusiasmo del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien viajó a la Bolsa de Nueva York (NYSE) para presentar el plan de inversiones de la compañía para los próximos cinco años.

Una gigantografía de la petrolera sobre la fachada del emblemático edificio de la Bolsa acaparaba la atención de los turistas que pasaban por Wall Street, mientras los ejecutivos de YPF se tomaban fotos. “Aprovechando todo el potencial de Vaca Muerta Argentina”, decía el cartel, en letras mayúsculas, acompañado de las banderas de la Argentina, Estados Unidos e YPF, y una imagen de un pozo petrolero de la cuenca neuquina.

Frente a 90 inversores y analistas económicos, YPF anunció que invertirá US$27.400 millones hasta 2029, de los cuales US$5000 se desembolsarán este año. El plan no cambiará por las variaciones del precio del petróleo, que es la principal consulta que hacen los inversores, luego de que cayera el valor del barril de US$75 a US$64 en los últimos 10 días, dijeron los ejecutivos. Esto se debe a que se espera un menor crecimiento económico mundial por la guerra comercial que impulsó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“YPF es resiliente incluso si el precio del barril cae a US$45. Con ese valor podemos desarrollar toda Vaca Muerta, incluida la infraestructura necesaria″, dijo Marín, mientras presentaba los planes de la empresa en una exposición de una hora.

YPF tuvo su Investor Day en la Bolsa de Nueva York

El proyecto de gas natural licuado (GNL), sin embargo, podría verse afectado. Es el plan que tiene la industria para exportar las moléculas de Vaca Muerta por vía marítima. El precio del GNL está atado al del petróleo, y si cae por debajo de US$70 el barril, los valores internacionales del gas no llegan a cubrir los costos de exportación.

“Con esos valores no es que YPF no sea resiliente, sino que Estados Unidos tampoco. La Argentina podría vender el GNL a un precio FOB [en el punto de embarque] de US$7,5 el millón de BTU [medida inglesa que se utiliza en el sector]. El precio del petróleo debería estar arriba de US$70 para eso. Pero no creo que el precio del gas baje mucho, porque si no alrededor de 700 millones de personas se quedarían sin energía. Los precios no cubrirían los costos de producción”, dijo Marín.

La variación del Brent, la cotización internacional del barril de petróleo que se toma de referencia en el país, también impactará en los ingresos esperados de la compañía, según las propias proyecciones que presentó Marín. Por ejemplo, para este año, podría haber una diferencia en el Ebitda (ganancias antes del pago de intereses e impuestos) de US$2400 millones, si el Brent promedia los US$50 o los US$80 el barril.

Esto se vio reflejado en el valor de la acción de YPF que cotiza en Nueva York, que desde el pico de US$45, el 6 de enero pasado, cayó a US$29, actualmente, tras el derrumbe del precio del petróleo. Para alivio de los ejecutivos, hoy hubo un rebote de las acciones argentinas, incluida la de YPF, que subió 8%.

“Cuando tenés 60 años o más, pasás por diferentes crisis. En una crisis, no hay que tener pánico. Cuando entrás en pánico, cometés errores, y eso es algo que nunca hay que hacer. Siempre en las crisis, hay oportunidades”, dijo Marín, cuando le repreguntaron si cambiará sus planes de inversión si sigue bajando el precio del barril.

“Creo que no es momento de cambiar nada. Sabemos que somos resilientes a US$45, pero puedo decirles y prometerles que somos chicos que entienden sobre esto, estamos muy comprometidos con YPF y no vamos a hacer ninguna decisión loca que sea contra la empresa. Si tenemos que cambiar el capital, lo vamos a hacer. Si no lo tenemos que hacer, no lo vamos a hacer. Pero no es el momento para decidirlo”, explicó.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF

La compañía tendrá este año una baja en la producción de petróleo y gas debido a que el año pasado vendió sus campos maduros. Por lo tanto, los niveles de producción bajarán de 255.000 barriles diarios en 2024 a 230.000, y en gas, de 37 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) a 35 millones. Sin embargo, a partir del año próximo comenzará un crecimiento exponencial, donde se espera alcanzar los 475.000 barriles diarios de producción para 2030 y 70 millones de m3/d, si se desarrolla el proyecto de GNL.

El objetivo principal de la compañía es lograr exportaciones por US$10.000 millones anuales en 2030. Actualmente, YPF exporta en promedio el 14% de su producción (35.700 barriles diarios) y espera llegar al 48% del total en 2030 (228.000). Entre petróleo, gas natural y GNL, la compañía espera producir 1000 millones de barriles diarios equivalentes de hidrocarburos en cinco años.

Cuando terminó la presentación, Marín cambió del inglés al español para agradecer al presidente Javier Milei por nombrarlo a cargo de YPF, en diciembre de 2023. “Quiero agradecerle por permitirme desarrollar esta compañía, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y por pedirme que solamente le sume valor a la compañía. Y le quiero agradecer personalmente, porque eso no ocurre. Es la tercera vez que me llaman desde YPF y siempre me había bajado la política. Se lo quiero agradecer personalmente, porque eso es una de las cosas por las que voy a estar agradecido toda la vida. Porque es muy difícil tener la oportunidad de trabajar libremente en esta querida y amable compañía”, cerró.

Sofía Diamante Por