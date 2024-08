Recaudación, inflación y reservas: los efectos de la reducción del impuesto PAIS en la economía

Escuchar

En septiembre, el Gobierno dará el primer paso para la eliminación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, más conocido como PAIS. Con fecha de vencimiento en diciembre de este año, el mes que viene el Ministerio de Economía reducirá la alícuota en diez puntos porcentuales (de 17,5% a 7,5% para las importaciones), una decisión que afectará a la recaudación del Estado Nacional y las reservas del Banco Central (BCRA), pero ayudaría a la desaceleración inflacionaria.

El impuesto PAIS es uno de los más nuevos que tiene la Argentina. Fue creado en diciembre de 2019 por Alberto Fernández, y aprobado por el Congreso, pero con fecha de vigencia hasta diciembre de 2024. Sin embargo, al estar presente en las operaciones de compra de dólares (alícuota del 40%) e importaciones (del 17,5%), en los últimos cinco años se volvió uno de los más recaudatorios.

En julio, ingresaron $698.351 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) correspondientes a este tributo, un aumento interanual del 193,58% en términos reales. En la actualidad, es el quinto impuesto de mayor relevancia, dado que es el responsable del 6,3% de la recaudación nacional, de acuerdo con Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Para Fernando Marull, economista de FMyA, fue “clave” para que el Gobierno alcanzara el superávit primario acumulado a julio del 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI). Según sus estimaciones, el impuesto PAIS recaudó 0,7% del PBI, principalmente por importaciones, ya que el dólar ahorro hoy tiene un alcance acotado. Con el recorte de la alícuota del 17,5% a 7,5% en septiembre, tal como adelantó el Gobierno en reiteradas ocasiones, se resignarían US$400 millones (equivalente al 0,4% del PBI).

Por ley, el impuesto PAIS dejará de existir en diciembre de este año Celeste Salguero Comunicacion Senado

“Esto se compensaría con la Ley Bases, que da una mejora de recaudación similar por blanqueo, Bienes Personales, la moratoria fiscal y la restitución de la cuarta categoría de Ganancias. En el supuesto caso de que la baja del PAIS fuese acompañado con una devaluación del 10% del tipo de cambio mayorista, no habría impacto, porque mejora la base imponible en pesos equivalente a la baja de tasas”, agregó Marull.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la restitución de Ganancias aportará el equivalente al 0,43% del PBI, a distribuirse entre Nación y provincias. Si bien se trata de un ingreso “relevante”, para Martín Kalos, director de Epyca Consultores, no llegaría a compensar.

A su vez, el blanqueo de capitales tendría una incidencia muy baja en la recaudación (la iniciativa que lanzó Mauricio Macri, la más exitosa hasta el momento, generó ingresos por menos del 0,2% del PBI), porque también ofrece multas más generosas que las ediciones anteriores.

“El punto de eliminar el impuesto PAIS recién en septiembre, demorado con respecto a los primeros anuncios de que iba a ser cuando se aprobara la Ley Bases, creo que tiene que ver con una apuesta del Gobierno, que esperaba que en este momento hubiera una recuperación de la economía que permitiera recaudar más por otros impuestos. Hoy estamos lejos todavía de eso, porque lo que se ve es un crecimiento en los tres sectores vinculados a exportaciones: minero, hidrocarburífero y agroalimentario. Pero el resto de los sectores sigue muy amesetado, en niveles deprimidos, lo que impedirá que haya una recuperación de la recaudación que compense la reducción de la alícuota de PAIS. Se va a sentir”, sumó Kalos.

Los recursos tributarios registraron en julio una caída del 8% interanual real, con excepción de derechos de exportación (impacto de la sequía del año pasado y un tipo de cambio menor), impuesto PAIS (se amplió el universo) y el impuesto a los combustibles (el cual dejó de estar congelado). Si se quita de la ecuación el impacto positivo de PAIS, el mes pasado la caída de los ingresos se hubiese profundizado al 12%, de acuerdo con proyecciones de Invertir en Bolsa.

El impuesto PAIS nació para las compras en dólares con tarjeta, se extendió a la compra de dólar ahorro y actualmente también aplica para importadores Foto de Alexander Grey en Unsplash

Otros efectos: inflación y reservas

No obstante, más allá del golpe fiscal, la reducción de la alícuota del PAIS también traería aparejado un doble efecto en inflación y reservas. Los importadores, que actualmente acceden a un dólar oficial mayorista a $1100 ($939 más alícuota del 17,5%), pasarían a pagar unos $1010 actuales ($939 más alícuota del 7,5%) en caso de que el Banco Central no aproveche la ocasión para devaluar un 10%.

“La baja de PAIS (sin devaluación) es deflacionario al momento de importar. Por lo que las importaciones que pagan en efectivo, tendrán un impacto deflacionario al instante del 10%, y en las que se pagan a plazo (90 días) puede tardar un poco en verse este efecto. Siendo las importaciones el 7% de los productos mayoristas, esta baja de PAIS representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales en la inflación mayorista. Si, en cambio, hay devaluación del 10%, no habrá baja de precios porque no hay cambios en los precios importados”, argumentó Marull.

Impacto de la reducción del impuesto PAIS en septiembre. Fuente: FMyA

Además, en caso de que no haya una devaluación, el dólar oficial quedaría a niveles históricamente bajos, lo que generaría más incentivos a importar. Según el economista de FMyA, esto podría llegar a costar US$1000 millones por más demanda, que se podría llegar a compensar con menores pagos de energía y la entrada de dólares del blanqueo, más préstamos de organismos internacionales.

“Si esto no alcanza, no descartamos que reduzcan el 20% de dólar blend (exportador) a 10% o 0% [actualmente el esquema permite liquidar el 20% al contado con liquidación y 80% al oficial]. En cambio, si la baja de PAIS es con devaluación compensadora, no hay grandes impactos en importaciones, pero sí pueden subir exportaciones (asumiendo que se mantiene el blend de 20%)”, cerró.