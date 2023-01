Reclamo empresario por un nuevo conflicto en el Puerto de Rosario

escuchar

El bloqueo de sectores de izquierda en la Terminal Puerto Rosario (TPR), que impidió que se normalizaran las actividades en ese lugar pese a haberse solucionado el conflicto entre la concesionaria del servicio y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), generó nuevos reclamos entre los empresarios, que ven complicada su operación y su negocio.

La gravedad de la situación es tal que la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) presentó una nota por escrito al gobernador Omar Perotti, en la que se deja constancia de que hay pérdidas económicas irreparables causadas por el conflicto.

En la mencionada carta, Fisfe pidió al mandatario provincial que instruya a sus funcionarios para lograr la liberación urgente de los accesos a la Terminal Puerto Rosario. “En representación de los industriales santafesinos que oportunamente eligieron mover sus cargas por el Puerto de Rosario, y ante los hechos de dominio público que vienen afectando la normalidad operativa del mismo, hecho que persiste luego del acuerdo celebrado el día lunes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitamos su intervención”, se planteó en el texto.

Asimismo, en la nota que ingresó por Mesa de Entradas y lleva la firma del presidente de Fisfe, Víctor Sarmiento, y del secretario de la institución, Walter Andreozzi, se pidió que se ordene el libre ingreso y egreso de bienes y personas a la terminal portuaria. “Se están afectando derechos constitucionales y hay como consecuencia pérdidas económicas irreparables para la provincia y la Nación”, enfatizaron los reclamante.

En este contexto, un empresario que opera en TPR y prefirió no dar su nombre mostró su desesperación. “El puerto sigue en la misma situación. Hay un buque amarrado desde el domingo, a la espera de que se solucione el conflicto; pero me parece que si no se resuelve hoy [por ayer], mañana [por hoy] a la mañana se va para Zárate”, comentó.

La inactividad en esta terminal debido al anterior conflicto entre la concesionaria de TPR y el SUPA ya había hecho que unos 1500 contenedores quedaran frenados y aumentaran los costos de las empresas por la espera obligada. Los empresarios sufren ahora una situación similar derivada de la nueva problemática generada por sectores de izquierda.

Según publicó el lunes LA NACION, este nuevo conflicto se suscitó porque, tal como explicó César Aybar, secretario general del SUPA, pese al acuerdo cerrado en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cinco trabajadores despedidos con causa, el Polo Obrero y el Frente de Izquierda están bloqueando la terminal, además de haber “amenazando a compañeros y agredido a personal de Higiene y Seguridad”.

