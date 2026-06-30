Paritaria con aumento: cuánto cobran las empleadas domésticas en julio 2026

Las empleadas domésticas que realizan sus tareas en casas particulares reciben en julio un incremento salarial, dado por el la última etapa incluida en el acuerdo paritario vigente, que actualiza cifras hasta el séptimo mes del año.

Los valores de julio para las empleadas domésticas Shutterstock

De este modo, las empleadas domésticas tienen en julio un incremento del 1,4%, y rigen una nueva escala de haberes para las categorías con y sin retiro.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en julio 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en este acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3733,72 sin retiro $3996,45

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para julio de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $458.053,22 sin retiro $505.302,76

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Los pasos para registrar al servicio doméstico Shutterstock

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?