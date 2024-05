Recomposición salarial: cómo afecta el descenso de la inflación en la recuperación del poder adquisitivo

Escuchar

Pese a que el viernes pasado el Gobierno oficializó un aumento del salario mínimo, vital y móvil del 15,53% respecto de marzo, y a que la inflación viene sosteniendo una tendencia a la baja, luego de que arrancara el año encima del 20%, la recuperación del poder adquisitivo podría tardar más en llegar.

Durante los primeros meses del año, la aceleración de precios se sumó a la licuación de los ingresos y representó un golpe al bolsillo que afectó el consumo en varios sectores. Aunque en menor medida, esto todavía se mantiene. De hecho, los últimos datos indican que las ventas minoristas cayeron un 7,3% interanual, aunque tuvieron un aumento de 1,6% en la comparación con marzo. Si bien los números se van acomodando, esto indica un lento proceso de recomposición, y los salarios podrían seguir el mismo camino.

El salario promedio en marzo según el índice Ripte fue de $705.832

A esto se agrega que en marzo el informe de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) detalló que el salario promedio fue de $705.832, que significó un incremento interanual de 194%, mientras que la inflación alcanzó, en ese mismo período, un aumento de 287,9%, dejando en evidencia el atraso salarial.

Los especialistas explicaron que los ingresos están intrínsecamente sujetos al índice de precios, y que aunque el IPC viene desacelerando, todavía no sería suficiente para recuperar el salario y, con él, el consumo.

Un informe de Analytica ya adelantaba, en marzo, que la actitud del Gobierno es dejar libre “el juego de las negociaciones entre gremios y patronales, pero que disciplina los aumentos a través de una fuerte recesión de la actividad económica”. Además, destacaba que las paritarias son el mejor mecanismo de defensa de los asalariados.

Sobre esta relación, Claudio Caprarulo contó que, en febrero, con la baja de la inflación, los salarios registrados se recuperaron marginalmente un 1% mensual, y que la pérdida respecto a octubre de 2023 fue del 17%. “La lógica detrás de la participación del Gobierno en las paritarias parece ser convalidar aumentos que vayan en línea con la inflación, pero sin contemplar la recuperación del salario a valores anteriores a diciembre”, comentó, y agregó que el objetivo se mantiene en no presionar los precios al alza y garantizar un nivel bajo de importaciones que ayude a acumular dólares en el Banco Central.

Respecto de estos dos puntos, Caprarulo detalló que son centrales y que explican por qué el Gobierno no quiso convalidar algunas paritarias, dejando atrás su posicionamiento de no intervenir.

Además, “los salarios pueden recuperarse mensualmente, pero no quiere decir que haya recuperación interanual”, remarcó.

Pero sobre la posibilidad de que el descenso de la inflación impacte beneficiosamente sobre el poder adquisitivo, el especialista señaló que hay que tener en cuenta no un par de bienes, sino la dinámica de la canasta de bienes y servicios.

“Podemos ver que cayó el precio de la leche, pero aumentó, por ejemplo, la tarifa del gas. Eso da cuenta de que nuestro poder adquisitivo no creció, por el contrario, cayó, y se tuvieron que destinar más recursos para el gas, sin ser compensado por la caída de la leche”, ejemplificó.

Para que comience a percibirse una verdadera recomposición del salario, Caprarulo explicó que es necesario que este aumente por encima de la inflación, y no es suficiente con que el IPC empiece a descender.

Esto también lo sostuvo Rocío Bisang, de Eco Go, quien resaltó que la desaceleración inflacionaria lleva a que el ritmo de caída de los salarios sea más lento, mientras estos se mantengan constantes, pero no que mejoren. “Si los precios aumentan, tu capacidad de compra, tu ‘salario real’, cae. Pueden aumentar 5% o 50%, si tu sueldo no cambia, el salario cae. Tienen que crecer por encima de la inflación para recuperarse”, enfatizó.

La evolución de los salarios en los últimos años

Salvador Vitelli, de Romano Group, había comentado en otra ocasión que mientras más rápido baje la inflación, más tenderán a recuperarse los ingresos. Al ser consultado al respecto de la dinámica de precios hoy, sostuvo que espera que se produzca la recuperación del salario real, pero que falta mucho para que vuelva a niveles anteriores. “La baja de la inflación es aliada en la recuperación de los salarios, y espero que suceda en los próximos meses”, agregó.

Por último, Jorge Colina, director de Idesa, compartió la visión de Vitelli, y comentó que, si bien el control inflacionario es de gran relevancia para el reacomodamiento salarial, todavía falta.

“Cuando esté cerca de 1% o 2% mensual ya va a haber una sensación de estabilidad, y ahí es cuando los salarios se van a empezar a recuperar, porque se van a ajustar con la inflación pasada. Hay que esperar, tiene que bajar bastante más para que se recuperen”, concluyó.