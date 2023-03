Reconstruir la moneda implica cumplir con quienes financian: los ahorristas argentinos

escuchar

1. ″La Argentina no se aguanta un default más”. Esto me dijo hace poco un inversor que compró los últimos bonos reestructurados. Son momentos difíciles de credibilidad para la Argentina, un país que aplaudió de pie un default a comienzos de este siglo y donde, nuevamente, se inflan y se desinflan versiones sobre cambios en los términos de los contratos de deuda local. En estos temas no hace falta ser dogmático, dado que en el mundo han existido reestructuraciones, estiramiento de plazos e incluso hasta condonaciones. Pero sí hay algo que está estudiado: la consecución de defaults y/o de cambios de reglas sobre las condiciones de repago de las deudas del Estado reduce la capacidad y la voluntad de quienes deberían ser los principales y mejores clientes: los ahorristas argentinos.

2. Desamor por el peso. Cuando en el país se habla del amor al dólar, está implícito el odio al peso. Ahorrar se ha vuelto una actividad traumática desde hace tiempo. Primero, tratando de esquivar la inflación, que en promedio desde el retorno de la democracia ha sido del 75% por año (sin tener en cuenta la hiperinflación del 89). Si desde el comienzo del siglo se invirtió en un plazo fijo todos los años, con la tasa de interés del Banco Central como referencia, se habrá perdido en promedio 5% contra la inflación cada año. Países como Brasil, Perú, Uruguay o Colombia han empatado y ganado contra su propia inflación si sus ciudadanos invirtieron en su moneda.

3.Confiscaciones. Incluso si uno intentó ahorrar en instrumentos provistos por el Estado o por los bancos la experiencia no fue buena. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que la Argentina, entre 1980 y 2010, fue el país en desarrollo que más crisis bancarias sufrió (4), es decir, aquellas en la que los sectores corporativo y financiero experimentan una gran cantidad de incumplimientos de pago y enfrentan grandes dificultades para honrar los contratos a tiempo. El promedio del resto de los países fue de un evento (algunos jamás evidenciaron alguno). El cambio de reglas fue traumático y consecutivo para los ahorristas argentinos, empezando por el plan Bonex, la pesificación asimétrica, la estatización de las AFJP y hasta un reperfilamiento de la deuda en moneda local.

4. ¿Financiero vs. productivo? Hace poco un funcionario nacional mencionó que hay en la Argentina un modelo de producción que se enfrenta a uno financiero y especulativo. Pero, si partimos de lo anterior, podemos ver que quien apostó a invertir en activos argentinos de largo plazo no ha tenido una buena experiencia y el “modelo financiero” lo dejó patas arriba. El segundo tema es que si el Estado ha defaulteado es porque previamente tomó deuda por necesidad de financiar el exceso de sus gastos. Sin ahorristas argentinos, no hay posibilidad de que el Estado pueda tener compradores de su deuda. El financiamiento es completamente necesario si los ingresos no alcanzan.

5. Cumplimiento. La memoria juega un rol importante en las decisiones que tomarán los ahorristas internos y externos a la hora de financiar los excesos de gasto del país. Previo a la pandemia el mundo se encontraba en el menor nivel de deuda en default de los últimos 50 años, porque incumplir contratos tuvo consecuencias conocidas: acceso al mercado de deuda más caro, de menor plazo y en manos no deseadas. El camino hacia la reconstrucción de credibilidad y una moneda va de la mano con el cumplir con quienes financian: los ahorristas argentinos.

