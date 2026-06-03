Récord de financiamiento externo: las empresas captaron más de US$6200 millones en el mercado en el primer cuatrimestre del año

El mercado de capitales argentino registró durante el primer cuatrimestre del año su mejor desempeño en más de una década en lo que refiere al financiamiento corporativo. Entre la combinación de la estabilidad macroeconómica y recuperación del interés hacia las firmas locales de los inversores -tanto local como internacional-, las compañías argentinas emitieron más de US$6200 millones en obligaciones negociables y fideicomisos financieros.

Esta cifra se consolidó como el mejor primer cuatrimestre de la serie histórica iniciada en 2015, según el registro de Deals de PwC. A su vez, el volumen total de operaciones alcanzó las 142 emisiones, la segunda mayor marca de la serie, solo por detrás de 2018.

Las grandes protagonistas de este arranque de año fueron las obligaciones negociables corporativas, que explicaron la mayor parte del movimiento, con un récord histórico de US$5586 millones a través de 100 colocaciones. Dentro de este universo, el 89,5% de las colocaciones se realizaron en dólares, lo que representó un total de US$4962 millones.

Las colocaciones de deuda internacional también se destacaron durante este período. Incluso a pesar de que en marzo no se registró ninguna colocación fuera del país tras la incertidumbre que generó el estallido de la guerra en Medio Oriente, durante el cuatrimestre se llevaron adelante ocho operaciones en el exterior por US$3069 millones. Fue el mayor volumen y monto nominal de los últimos tres años para este mismo período.

Las energéticas fueron algunas de las compañías que más emitieron desde octubre del año pasado Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

“El mercado de capitales argentino continúa incrementando los niveles de emisiones primarias, impulsado por una mayor estabilidad de las condiciones macroeconómicas junto con un elevado apetito inversor, local e internacional, por instrumentos corporativos”, señaló Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

“Con la última colocación de Edemsa por US$300 millones, las emisiones en el mercado internacional sumaron US$1500 millones en mayo y ya acumulan US$11.900 millones desde las elecciones de medio término. Este flujo podría extenderse durante 2026, anticipando una potencial volatilidad de cara a 2027″, señalaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

Por su parte, los fideicomisos financieros extendieron la trayectoria de recuperación que habían insinuado el año pasado, y totalizaron US$630 millones repartidos en 42 emisiones primarias, lo que equivale a un avance interanual del 11% en cantidad de transacciones. En general, se trata de un instrumento de inversión que por su estructura y garantía subyacente ofrece mayor cobertura para los inversores, en un contexto donde se incrementó la mora en algunos sectores.

En el segmento de pequeñas y medianas empresas (pymes) también se registró un desempeño destacable. Las obligaciones negociables pymes alcanzaron los US$39 millones al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL), el mejor registro nominal para un primer cuatrimestre desde que arrancó esta medición.

La mayoría de las emisiones que se hicieron en el mercado fueron obligaciones negociables en dólares ANGELA WEISS - AFP

Sin embargo, las colocaciones de obligaciones negociables dollar-linked (ajustan por el tipo de cambio oficial) y en UVA (ajustan por inflación) representaron apenas el 2% del total emitido durante el período de análisis, la participación más baja desde 2020. Hasta el momento, la preferencia de los inversores fue en instrumentos en dólares, seguido por los que ofrecen tasas en pesos.

“El descenso del riesgo país, la reducción de tasas y la mejora en las expectativas económicas están generando condiciones más favorables para que las empresas puedan financiarse a través del mercado local y también del internacional, cuyo acceso hasta hace no mucho tiempo era escaso, y ahora está volviendo a tomar profundidad”, sumó Juan Pablo Herrero Vidaña, senior associate de PwC Argentina.