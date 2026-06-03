Se inauguró una obra clave para reforzar el sistema eléctrico y reducir el riesgo de cortes en el AMBA

PCR y ArcelorMittal Acindar inauguraron este miércoles la ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, una obra que busca fortalecer uno de los nodos más importantes del sistema eléctrico argentino y aumentar la capacidad de transporte de energía hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra una porción significativa de la demanda nacional.

La inversión demandó US$40 millones e incorporó nuevos capacitores Shunt que permitirán incrementar la capacidad de transporte de energía en la red de 500 kV del corredor troncal Comahue-Buenos Aires, una de las principales autopistas eléctricas del país. Según las compañías, la mejora equivale a incorporar capacidad adicional para abastecer a unos 600.000 hogares y contribuye a reducir las restricciones que suelen aparecer durante los períodos de máxima demanda.

La ampliación de Ezeiza constituye la primera etapa de un proyecto energético integral impulsado por PCR y ArcelorMittal Acindar que demandará inversiones por US$275 millones. Además de las obras en las estaciones transformadoras de Ezeiza y Olavarría, el plan contempla la construcción del Parque Eólico Olavarría, de 185,6 MW de potencia y 29 aerogeneradores, junto con una línea de alta tensión de 25 kilómetros para vincularlo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Autoridades de PCR, ArcelorMittal Acindar y funcionarios nacionales durante la inauguración de la ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, parte de un proyecto energético de US$275 millones aprobado bajo el RIGI.

La iniciativa fue aprobada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se convirtió en el primer proyecto de generación eólica en acceder a ese esquema. La puesta en marcha integral está prevista para enero de 2027 y durante su construcción empleará a unas 350 personas.

La ampliación de las estaciones transformadoras de Ezeiza y Olavarría busca aliviar las restricciones existentes en el corredor Comahue-Buenos Aires, por donde se transporta buena parte de la energía que consume el principal centro urbano del país. Según las compañías, reforzar la infraestructura de transmisión eléctrica es una condición necesaria para incorporar nueva energía renovable y trasladarla hacia los principales centros de consumo sin comprometer la estabilidad del sistema.

Durante el acto, Ariel Costanzo, director de Energías Renovables de PCR, destacó que la ampliación “fortalece un nodo clave en el sistema eléctrico, mejora el perfil de tensiones, incrementa la capacidad de transporte de energía y aumenta la confiabilidad del sistema”. Según explicó, la obra constituye “un aporte concreto para robustecer el sistema, aumentar la confiabilidad y acompañar el crecimiento y el desarrollo del país”.

Costanzo también remarcó que la ampliación de Ezeiza trabaja en conjunto con el proyecto de recambio de capacitores en la estación transformadora de Olavarría, una iniciativa que la compañía espera concluir antes del próximo verano. “Permite maximizar el transporte de energía hacia Buenos Aires y la región metropolitana”, sostuvo.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que la obra contribuye a aliviar las tensiones de una infraestructura que arrastra años de falta de inversiones. “Tenemos un sistema eléctrico en estrés permanente. La Argentina necesita más generación, necesita más transmisión y necesita mejor distribución”, señaló.

Vista aérea de la ampliación de la Estación Transformadora de Ezeiza, una obra de US$40 millones impulsada por PCR y ArcelorMittal Acindar para aumentar la capacidad de transporte eléctrico del corredor Comahue-Buenos Aires.

El funcionario sostuvo además que el sector privado está en condiciones de aportar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura energética y consideró que el RIGI está comenzando a mostrar resultados concretos. “Cuando los gobiernos generan condiciones, hay empresarios locales y extranjeros dispuestos a invertir”, agregó.

“Nos sentimos muy orgullosos de que nuestro proyecto haga realidad una obra de ampliación de la capacidad de transporte, lo que permitirá integrar mayor generación renovable al SADI. Esta obra viene a mejorar la situación de uno de los principales cuellos de botella que pueden restringir el crecimiento del país”, aseguró Martín Federico Brandi, CEO de PCR.