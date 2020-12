Un 32% de los argentinos compró los regalos o preveía hacerlo en tiendas en línea

27 de diciembre de 2020 • 17:31

Argentina es el país de la región en el que más gente compró o prevé comprar los regalos navideños de forma online, según un estudio de la firma de servicios profesionales Deloitte. Un 32% de los encuestados locales del Estudio Compras de Navidad 2020 dijo que las tiendas en línea eran su opción elegida, contra un 24% en México, un 22% en Colombia, un 11% en Perú y un 6% en Costa Rica.

Después de las plataformas en línea, los argentinos escogieron a los supermercados (13%), las tiendas de ropa (12%), las tiendas de juguetes (10%), las tiendas de bajo precio (9%), las tiendas departamentales (8%), las tiendas de electrónica (5%), los outlets (4%) y las tiendas de descuento (3%).

Sin embargo, el estudio también afirmó que "aún prevalecen inquietudes respecto de la compra en línea, aunque cada vez en menor en grado".

El principal argumento para no hacerlo, para los argentinos, es que el producto no sea exactamente lo que se pidió (25%), seguido del alto costo del envío (17%), el miedo a que el producto no llegue en buen estado (15%), no tener tarjetas bancarias (13%), porque es muy complicado realizar devoluciones (10%), miedo a que la información personal no esté protegida (8%), porque la entrega no llega a tiempo (8%) y porque no saben cómo comprar en línea (4%).

De acuerdo con el anuario de la plataforma Mercado Libre, en Argentina, como en el resto de la región, el e-commerce tomó un gran protagonismo para los compradores. Sólo hasta el tercer trimestre de 2020, se registraron más de 2 millones de nuevos usuarios.

Desde el mes de marzo, junto con la pandemia y el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se transformaron por completo los hábitos de consumo de los argentinos. Igual que en el resto de la región, se dispararon las ventas de barbijos y alcohol en gel, convirtiéndose en los productos más vendidos de la plataforma.

Asimismo, la cuarentena potenció las ventas de productos de consumo masivo: las mopas y los pañales se posicionaron entre los más vendidos en abril. Mientras que el estar en casa impulsó el crecimiento de categorías como juegos de mesa, fitness y musculación y consolas y videojuegos.

Si se analiza el último período del año se observa un crecimiento en la compra de productos relacionados con la Navidad. Las luces decorativas fueron uno de los productos más vendidos de diciembre y, además, creció la compra de regalos como patines y patinetas, accesorios para PC gaming, juguetes de oficios y bloques y construcción, registrando aumentos en ítems vendidos de más del 100% respecto de 2019.

