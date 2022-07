Así es comprar y vender en un país mareado por el subibaja del dólar

-Hola, ¿por qué aumentaron los precios un 20%?

-Porque no llego a remarcar todo.

-¿Hasta cuándo crees que vas a cobrar todo con un 20% más?

-Hasta que cambie todos los carteles.

Después de que ayer muchos locales de Once amanecieran con las persianas bajas porque no tenían definidos sus precios tras los cambios en el Ministerio de Economía, durante la mañana de hoy el barrio porteño ya había recobrado su usual hiperactividad comercial, pero con remarcaciones de precios por encima del termómetro del dólar blue que estaba $239 el viernes pasado y el lunes cerró a $260.

Recorrida por comercios de la zona de Once por aumento de precios Ignacio Sanchez

“Pase y compre que queremos vender”, vivaba un vendedor de un local de ropa ubicado en la calle Castelli casi llegando a la avenida Rivadavia. Cerca de las 11.30 declaraba que ya habían vuelto a abrir un 90% de los comercios de la zona porque el dólar se había “estabilizado”: para esa hora un arbolito informaba que el blue estaba en $250 para la compra y $260 para la venta. Sin embargo, la reapertura venía con sorpresa: muchos locales cercanos tenían pegado el siguiente cartel: “Los precios subieron un 20% debido a la suba del dólar”.

Consultados por la fecha del cambio de precios, todos indicaban que había sido ayer y que poner un cartel en la entrada o la caja del negocio los ayudaba a seguir trabajando porque, si había que remarcar todos los productos, se iban a demorar mucho en reabrir.

La mayoría de los locales eran de productos cosméticos importados y souvenirs, con lo cual se entendía cierta referencia al dólar, si bien los bienes se importan al dólar mayorista, que subió ayer solo 50 centavos y cerró a $125, contra los más de $20 que subieron las cotizaciones libres.

Pero no solo los locales de productos importados tenían el cartel del 20%, sino que llegando por Castelli a la avenida Corrientes, un local de buzos y joggings de producción nacional también había subido los precios. “Nosotros no cerramos, pero desde ayer al mediodía estamos cobrando un 20% más”, dijeron.

Consultado por LA NACION, Fabián Tarrío, director de Comercio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo que todavía hay mucha expectativa acerca de cómo seguirán los precios y que no hay entrega de mercadería, salvo que sea con factura abierta.

“La verdad es que el eslabón último, que es el minorista, el que vende al público y tiene que vender al contado o eventualmente con tarjeta de crédito, tiene que tener un margen razonable de utilidad que no sabe si lo va a ser en el momento en que le pase los precios su proveedor. Así que la incertidumbre sigue hasta que se acomode en la semana el tema económico y los precios relativos. Se esperan medidas que por lo menos contengan la inflación y eventualmente empezar a trabajar con un cierto grado de certidumbre que es lo que está faltando”, explicó.

En este sentido, también en Once se podían ver muchos carteles que pedían abonar solo en efectivo y no con tarjeta.

Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, dijo que sigue sin haber precios de reposición de mercadería y que de ayer a hoy no hay un mejor panorama porque aún no hubo ningún tipo de anuncio.

El impacto en la inflación

En tanto, consultado por LA NACION acerca de las remarcaciones de precios, Camilo Tiscornia, de la consultora C&T Asesores Económicos, dijo que no habrían incidido en la medición de inflación de junio, que a ellos les da un 5,3% y que el “lío” habría comenzado recién el domingo. “Hasta ayer no había habido grandes movimientos, pero me imagino que van a empezar a aparecer muy probablemente en estos días. Nosotros estábamos estimando una inflación en julio del 5 y pico, pero probablemente sea más alta, aunque hay que ver cómo sigue todo”, opinó.

Guido Lorenzo, de LCG, en tanto, dijo que a ellos la inflación de junio les da entre un 5 y un 6% y que julio daría un número bastante más elevado. “Todavía no tenemos datos y hay que ver cómo se desencadena esto, pero esperamos que a priori el efecto de la suba de los dólares paralelos sea inflacionario y de hecho para el año estamos viendo hacia dónde corregimos la proyección desde el 80% de inflación anual que teníamos”, puntualizó.