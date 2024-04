Inversiones en tiempos de guerra: llegó la hora de ponerse el casco

Escuchar

Los conflictos internacionales pusieron hace tiempo al mundo inversor en alerta. El más reciente, el enfrentamiento entre Irán e Israel, sumó nuevas incertidumbres al mercado. ¿Cómo afecta a los inversores argentinos? ¿Cómo cubrirse de eventuales coletazos y dónde posicionarnos para aprovechar la volatilidad a favor de la cartera de inversiones?

Cinco referentes consultados por LA NACION dan su mirada y aportan ideas concretas para que puedan ser analizadas y aplicadas por el inversor minorista.

“Normalmente ante situaciones de estrés el mercado sufre de mayores niveles de volatilidad, debido a la incertidumbre que acarrean este tipo de eventos geopolíticos. Dicho esto, las principales variables a mirar son siempre el precio del petróleo y del oro”, dice de entrada Nicolás Carreras, financial advisor de wealth management de Balanz Capital.

Jorge Harker, asesor en temas internacionales de Adcap Grupo Financiero, es contundente en su análisis. “En estos escenarios de inestabilidad geopolítica, sobre todo viniendo de una región que históricamente ha sido generadora de mucho ruido para los mercados, como Medio Oriente, no hay nada que se pueda subestimar. Hay unos componentes no solo de guerra, sino también económicos muy fuertes y la principal variable es el petróleo”.

En la misma línea va Gastón Lentini, economista y asesor financiero, sumando algunos datos para poner en la mira y entender mejor el tablero sobre el cual se está desarrollando el juego. “Entre Estados Unidos, Rusia, Irak, China e Irán, producen el 40% del petróleo mundial. Cinco países que de seguir involucrándose en una guerra solamente van a hacer que el precio internacional del crudo suba, tanto por la incertidumbre del evento como por los actores a los que involucra, y que existen otro países como Arabia Saudita, que por sí sola produce el 11% del petróleo mundial, interesados en que el precio de la commodity mejore, ya que de ello depende su desarrollo”.

Cartera para la guerra

¿Cómo tomar exposición desde la Argentina en los activos que pueden dar protección a la cartera de inversión? Una forma simple de invertir en esta industria es a través del XLE, un ETF que tiene cedear y que permite exponerse en compañías de energía y así beneficiarse de una eventual suba del precio del petróleo.

“Otra posibilidad sin tanta exposición directa al mercado y operando en países involucrados en la guerra como Exxon o Chevron es Petrobras, que cuenta con resto y tiene acostumbrado al inversor a recibir dividendos de forma habitual”, explica Lentini.

Harker apunta también a esa diversidad. “Si pensamos que el precio del petróleo se va a disparar, una compañía como Petrobras, que está produciendo 2,3/2,4 millones de barriles en sus costas, lejos de cualquier conflicto, va a quedar muy bien posicionada. También lo diríamos de ciertas compañías americanas, compañías de Shell, todos los que están dedicadas en fracking en Texas, estarían muy bien posicionadas para eso”.

Apuesta al oro

“El oro es otra inversión que se podría llamar natural y es muy común en estas situaciones de riesgos geopolíticos”, aporta Harker, de Adcap. “El oro vuelve a brillar como un gran destino de inversión o de refugio o de donde se pueda guardar el valor, donde se pueda guardar la riqueza”.

“Este metal nos sirve como cobertura y las mineras son un buen vehículo de inversión, aunque tenemos la volatilidad de cada firma en relación con sus costos y resultados. Una alternativa en este sentido es Barrick Gold, cuyos recientes resultados no fueron tan buenos como se esperaba y el precio de sus acciones tuvo una baja fuerte, dándoles oportunidad de compra a los más avezados en la zona de los 16 dólares. Otra alternativa que compite directamente con Barrick pero en países con menos estabilidad política es Harmony Gold, o también podemos analizar otra compañía, diversificada en otros metales como la que produce oro, plata y cobre, que es la recientemente agregada a la lista de Cedear McEwen Mining”, desgrana Lentini didáctico, un costado que explora en redes sociales desde su IG “doctordetusfinanzas”.

Maximiliano Donzelli, research manager de IOL invertironline, le da una vuelta de tuerca a la cobertura en oro. “En caso de que los conflictos bélicos sigan siendo noticia en los próximos meses, lo ideal es tener algo de exposición al oro, que suele actuar como activo refugio ante este tipo de eventos. En esa línea, a través de IOL Cripto, se puede invertir en la criptomoneda Paxos Gold (PAXG), para los que no conocen esta alternativa, se trata de un token digital que representa una onza de oro real”. “Nosotros preferimos esta alternativa, ya que busca replicar directamente al precio de la onza”, subraya el especialista.

Para sumar al mix inversor, Donzelli recomienda el cedear de ETF del Dow Jones (DIA). “Está compuesto por 30 acciones estadounidenses de primer nivel. Cuenta con más de 100 años, es el índice de mercado más antiguo de Estados Unidos, y el único que se encuentra conformado por empresas que reflejan una performance positiva en cuanto a la generación de ganancias durante un período significativo”.

“Este índice, conocido por su diversificación sectorial y la solidez de sus empresas constituyentes, podría ofrecer una mayor estabilidad y menor volatilidad en comparación con el Nasdaq 100. Por lo tanto, no solo podría proteger el capital ante una posible corrección en el mercado de tecnología, sino también aprovechar las oportunidades de valoración que presentan actualmente las empresas de este índice”, explica el analista de IOL.

Tomar distancia

Para inversores conservadores y en un contexto muy volátil como el actual, Santiago Abdala, director de PPI, recomienda prudencia. “Desde un punto de vista de corto plazo vemos atractivo el tramo corto de la curva de treasuries. Las tensiones geopolíticas, la dificultad en bajar más la inflación de Estados Unidos (si tomamos los últimos tres meses) combinado con una temporada relativamente floja de balances y la incertidumbre por las elecciones estadounidenses, invitan a tomar una posición defensiva”, afirma el director de PPI.

Carreras, de Balanz, advierte que “los índices norteamericanos vienen al alza desde hace unos meses y comenzando a ‘lateralizarse’ y podemos llegar a ver otro ‘sell in May and go away’, en referencia a la caída en la estacionalidad hasta mediados de octubre, cuando volvemos a ver en condiciones normales un alza debido al rally de fin de año. Aquellos conservadores pueden cerrar posiciones en el S&P500 y usar bonos del tesoro de EE.UU. con rendimientos actuales en torno al 4,5%/5% anual”, aconseja el analista. Algo así como esperar y ver qué pasa para volver a tomar posiciones de más riesgo.

Abdala, de PPI, suma otra sugerencia para inversores que se animen a un poquito más, siempre dentro del menú de instrumentos soberanos de Estados Unidos: “Para aquellos que miran más a largo plazo, nos entusiasma tomar riesgo más largo en la curva americana a la espera de un escenario de menores tasas de interés en el 2025. Esto también debería favorecer a los instrumentos de países emergentes”, postula.

“Usualmente los bonos del Tesoro norteamericano pueden pasar a ser buen refugio, sobre todo los de corto plazo”, explica Harker, de Adcap Grupo Financiero. “Probablemente, encontraremos también otras opciones de cobertura, pero en un primer momento, en el corto plazo, en los primeros minutos o días de una gran guerra en Medio Oriente, esos serían los activos que habría que vigilar y donde los inversionistas deberían correr a proteger su dinero”.