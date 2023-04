Reservas: el Banco Central compró otros US$106 millones, pero desde mañana debería atender la demanda importadora “aplazada”

escuchar

El bloqueo de hecho que afecta a parte de la demanda importadora, tras el cambio de normas del último jueves por la tarde-noche del Banco Central (BCRA), le permitió hoy a esa entidad alzarse con otros US$106 millones para sus muy necesitadas reservas.

De esta manera, se alzó con unos US$395 millones en las últimas dos ruedas, cifra que supera en un 35,75% a los US$291 millones (US$105,8 millones se liquidaron hoy; son 43% menos que el viernes) que al cabo de ellas ingresaron los exportadores beneficiarios del dólar soja.

Es un dato que deja a la vista los problemas con que se toparon las empresas que intentaron adquirir dólares en las últimas 48 horas hábiles y resultaron en postergaciones de hecho a sus pedidos de compra que debieran comenzar a regularizarse desde mañana.

A la vez, explicita que el oasis en el tránsito por el desierto cambiario fue incluso más breve de lo que se esperaba. Ocurre que, así como gracias a este bloqueo total, el viernes había logrado comprar unos US$104 millones liquidados al dólar oficial (algo inusual), hoy apenas habría podido sumar por esa vía -barata- apenas unos US$200.000 a sus reservas.

“El BCRA compró US$106 millones a $300 y no vendió en el MULC. Eso da como resultado una compra neta de US$106 millones a $ 300 por dólar (prorrateando la absorción sobre la venta neta), mantiene la pérdida patrimonial acumulada durante la vigencia del tercer dólar soja en $55.041millones y deja la emisión extra en $268.209 millones”, tradujo como hace cada día el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

2 Días seguidos en que el BCRA logra retener el 100% de lo liquidado vía dólar agro.



La adecuación normativa que comenzó a regir desde el viernes hace sus efectos... https://t.co/E2qicBHQ4M — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) April 24, 2023

La menor recompra, según una comunicación oficial, llegó en una jornada en la que se concretaron pagos adelantados para la importación de energía (estrategia a la que el Gobierno apeló para tratar de abaratar estas compras) por US$180 millones; es decir, por el importe que duplica el realizado el viernes y a la vez explica la decisión oficial de freezar buena parte de la demanda por al menos dos ruedas.

Y se produjo en la rueda inicial de la última semana del mes, jornada en la que el volumen total operado en el segmento de contado llegó hasta los US$395,522 millones, es decir, se contrajo 26% en relación con el viernes, algo que explica también lo mencionado en los párrafos anteriores.

El cierre de esta ventana tal vez fue el motivo de convocatoria al presidente del BCRA, Miguel Pesce, a Casa Rosada, para que actualice las previsiones que en esa entidad manejan sobre el mercado.

Fue al cabo de una jornada en la que se confirmó que el ente monetario se resignó a validar un mayor ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial, algo que quedó a la vista por el aumento de $1,68 (0,8%) que registró la cotización de cierre de dólar mayorista (terminó en $220,21 por unidad para la venta).

Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), esto confirma que la “victoria pírrica” del viernes era pasajera. “Será cuestión de días para que la demanda se rearme para acomodarse a las nuevas normas y vuelva a reclamar el pago de las importaciones autorizadas previamente”, vaticinaron.

Para sus analistas, si el contexto no cambia, no cabe esperar otra cosa que la retracción de los productores a vender a exportadores se incremente y, como consecuencia de ello, el MULC tienda a trabarse. “Si no se desarma esta situación, cabe esperar que la sangría continúe.

El dólar “soja” es la columna vertebral del Plan “Llegar” y en caso de no prosperar esta semana el foco volverá a estar puesto sobre el nivel de reservas netas. Según nuestros cálculos, cerraron el viernes en US$988 millones. Como agravante, entre viernes y martes de la próxima semana se deberá pagar US$1.300 millones al FMI por intereses y capital del SBA firmado en 2018, por lo que el stock podría acercarse a cero”, recuerdan.

Para la consultora Invecq, lo que quedó confirmado plenamente desde la semana pasada es que “las importaciones será la variable de ajuste para intentar reequilibrar al mercado cambiario oficial”, de aquí en más, con todo lo que ello implica en términos de actividad.

Los plazos fijos privados en pesos al 19 de abril llegaban a $9,25 billones, una suba de $243.268 en 30 días (2.70%) y una caída de $260.599 millones en 1 semana.

El crecimiento mensual es por debajo de la tasa devengada.

El BCRA elevó las tasas al 81%TNA el jueves pasado pic.twitter.com/6EFKwcSjBu — Christian Buteler (@cbuteler) April 24, 2023

Las previsiones de los analistas confirman el nerviosismo que se observa en el mercado, reflejado no solo en la escalada alcista de los precios libres del dólar, sino también en el sostenido goteo de depósitos privados en dólares de los bancos, que cedieron unos US$450 millones de la tenencia bajo administración desde el 20 de marzo al pasado martes 18 de abril (último dato oficial) y siguen demandándole día a días billetes al BCRA para atender retiros y mantener liquidez en cajas.

El dato inquietante de las últimas horas es que a estos retiros se sumó el desarme de algunos depósitos a plazo privados en pesos. “Al 19 de abril ese stock llegaba a $9,25 billones, con una suba de $243.268 millones en 30 días (2,70%) y una caída de $260.599 millones en una semana.”, hizo notar el analista financiero Christian Buteler. Resta saber si el aumento de 300 puntos básicos a la tasa (que la llevó del 78 al 81% nominal anual) dispuesto el último jueves frenó estos desarmes, que significan combustible para la dolarización actual.

