RIGI: hay más de 20 proyectos aprobados con una inversión total de casi US$50.000 millones

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se consolida como un motor estratégico para la economía local, al reunir 44 proyectos por casi US$200.000 millones de inversión, impulsados principalmente por minería, petróleo y gas. En ese marco, se destaca la iniciativa de YPF para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) por US$51.000 millones, anunciada esta semana. Se trata de la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada bajo el marco del RIGI hasta la fecha.

El régimen, creado por la Ley 27.742 (Ley Bases), tiene como propósito atraer capitales nacionales y extranjeros mediante beneficios fiscales y seguridad jurídica. La normativa establece un plazo de adhesión de dos años, prorrogable por uno adicional. Por lo tanto, la ventana para que las empresas presenten solicitudes de ingreso termina el 8 de julio de 2027.

Según datos del Ministerio de Economía, el Comité Evaluador ya aprobó unos 21 proyectos, los cuales ya cuentan con una resolución publicada en el Boletín Oficial. En conjunto, representan una financiación comprometida de US$46.708 millones y se estima la generación de 95.158 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La mayor inversión de minería por el RIGI es el proyecto Vicuña para la explotación de cobre Dani Ordonez/ Gentileza Vicuña

Entre ellos, 12 son destinados a la minería, donde el cobre tiene protagonismo. Vicuña es la iniciativa de mayor peso en este rubro, desarrollo de BHP y Lundin Mining en San Juan para la explotación de este metal. Con una inversión inicial estimada en US$9700 millones, se trata de la propuesta minera más importante de la historia argentina y de uno de los mayores proyectos a nivel global. En tanto, también se enfocarán en este metal el emprendimiento Los Azules ―también en esa provincia― por US$2700 millones y PSJ Cobre Mendocino por US$891 millones en Mendoza.

En cuanto al litio, se han aprobado seis iniciativas por más de US$6000 millones. El proyecto de mayor escala es “Rincón de Litio”, en Salta, donde Rio Tinto invertirá US$2700 millones para alcanzar una producción anual de 60.000 toneladas de carbonato de litio grado batería.

A su vez, hay cinco aprobados dentro del RIGI que están destinados al petróleo y el gas. El más sobresaliente es el proyecto de Southern Energy para Licuefacción de Gas Natural que consiste en la instalación de dos unidades flotantes en el Golfo San Matías destinadas a la producción y exportación de GNL. Tendrá una capacidad total de producción de 6 millones de toneladas anuales y prevé incrementar la producción nacional de gas en aproximadamente un 20%.

La mayor inversión del RIGI para el sector petrolífico es para la producción y exportación de GNL

Para la explotación de petróleo no convencional y gas, sobresalta Rincón de Aranda. Pampa Energía contempla una inversión de US$4521 millones para expandir la producción de petróleo en Vaca Muerta, Neuquén. Este le permitirá a la empresa elevar los 27.000 barriles diarios que produce hasta para alcanzar un piso de 45.000 en 2027.

En tanto, se adhirieron al régimen dos proyectos destinados a la energía eléctrica, uno a la siderurgia y uno a la infraestructura.

Distribución federal de las inversiones

Solo diez provincias se verán beneficiadas por estos proyectos. Catamarca lidera con cinco iniciativas por US$2844 millones, seguido por San Juan (cuatro proyectos por US$13.510 millones), Río Negro (tres proyectos por US$19.356 millones) y Salta (tres proyectos por US$4055 millones). Las inversiones también alcanzan a Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy y La Pampa.

Río Negro es la jurisdicción que recibirá la mayor inversión inicial por casi US$20.000 millones, a partir de Licuefacción de Gas Natural (US$15.156 millones), Oleoducto Vaca Muerta Sur (US$2900 millones) y el Gasoducto San Matías (US$1300 millones).

Los cinco proyectos que corresponden a Catmarca bajo el RIGI son de minería Diego Lima - Archivo

Proyectos en evaluación

Por el momento, hay 23 proyectos en evaluación que esperan la aprobación del Comité, entre los cuales 13 son para petróleo y gas y siete para la minería. Se les suman dos más para la energía eléctrica y uno para tecnología. Entre todos, impulsarían una inversión total de US$152.271 millones y generarían 131.687 empleos directos e indirectos.

Entre ellos se encuentra la iniciativa que se anunció esta semana para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado por parte de YPF, ENI y XRG, que contempla el desarrollo de una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales. Se estima que el proyecto genere ingresos por exportaciones cercanas a US$10.000 millones anuales durante dos décadas.