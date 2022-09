Roberto Cachanosky criticó el Presupuesto 2023 y reveló un dato preocupante de la economía argentina

El economista Roberto Cachanosky cuestionó este viernes, en LN+, el proyecto de presupuesto presentado, trazó un diagnóstico “complejo” para el tercer trimestre y señaló que el Gobierno tiene un escenario difícil mientras la inflación se acelera.

El especialista dio cuenta, sin embargo, de los problemas estructurales que tiene el país y se permitió coincidir con una declaración reciente de Cristina Kirchner, quien señaló que “el país no tiene moneda”. “Argentina no tiene moneda en el estricto sentido de la palabra porque el peso no es reserva de valor”, resumió.

El especialista ponderó, sin embargo, que la falta de una moneda fuerte en el país es parte un problema estructural que atraviesa a varios gobiernos, entre ellos al kirchnerismo. “La destrucción monetaria de la Argentina es feroz”, señaló.

La preocupante inflación acumulada

Cachanosky consignó un dato impresionante. “La inflación acumulada de Argentina desde 1935 hasta ahora es de 590 billones%”, indicó. Desalentó al mismo tiempo intentar dimensionar esa cifra. “Lo único que te puede decir ese número es que no tenemos moneda”, agregó.

Mientras se discute el nuevo Presupuesto y el Gobierno tiene que ajustarse a las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, expuso además el tamaño que han tenido los subsidios a la energía, al transporte y a otras áreas que el Gobierno ha otorgado desde 2006, cuando comenzaron a aplicarse los subsidios.

Cachanosky sostuvo que, desde 2006 hasta ahora, el Estado ha desembolsado “145.000 millones de dólares” en subsidios a la energía. Al mismo tiempo, indicó que en concepto de subsidios económicos a otras áreas, como transporte, el monto asciende a “240.000 millones de dólares”.

La inflación en agosto en los países de Sudamérica. Captura de video

De todas formas, señaló que el país no tiene solamente un “problema fiscal” e hizo hincapié en la deuda que el Banco Central mantiene con los bancos debido a la sub en la tasa de interés. Precisó que la tasa efectiva anual está por encima del 100%.

“ Hay 7,5 billones de pesos de deuda . Esa deuda devenga, genera una pérdida al pagar esa tasa de interés, equivalente a 4 puntos el producto bruto. Eso es más que el déficit primario que el Gobierno está previendo en el presupuesto”, explicó. Y lanzó: “Esa deuda es impagable”.

En esa línea recordó cuando en campaña Alberto Fernández se había comprometido a generar un ahorro en el pago de los intereses de las leliq para regalar medicamentos a los jubilados. “Hoy él paga tres veces más de lo que estaba pagando [Mauricio] Macri”, señaló.

En este contexto Cachanosky se mostró crítico del Presupuesto 2023 y aseguró que su contenido “es humo” e insistió en que existe una falta de rumbo claro. Por caso, lo comparó con la presentación del Plan Austral en 1985.

“En ese momento, Raúl Alfonsín salió al balcón de la Casa Rosada, dijo que se iba a privatizar lo que fuera necesario, habló de economía de guerra, y anunció una serie de cosas que no se cumplieron, pero dio un panorama”, contó.

El economista anticipó un “trimestre complicado” para el Gobierno en la última parte del año con caída en los salarios reales, y problemas en el consumo. Resaltó que los dólares que está liquidando el campo ahora “no van a estar al final del año” y sostuvo que la suba de precios no se va a desacelerar. “La inflación no va a bajar del 5% o 6% mensual”.

No obstante, cuestionó el discurso del Gobierno respecto de los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania como única explicación de la suba de precios en el país. En particular, cruzó el argumento de que el problema en el país se deba a “los remarcadores de precios”.

En su exposición, Cachanosky citó los datos de inflación mensual que tuvieron los países de la región. Mientras la Argentina tuvo 7% de incremento en los precios, Chile tuvo 1,2%, Uruguay 0,8%, Paraguay 0,4%, y Brasil -0,3%. “Los remarcadores de precios solo están acá”, ironizó.