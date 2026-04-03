Cuándo se cobra la PUAM de abril 2026
Ya se puede consultar el cronograma de pagos, correspondientes al cuarto mes del año, según la terminación del DNI
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Los titulares de las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) ya pueden conocer la fecha exacta de acreditación, correspondiente a abril, de acuerdo al cronograma elaborado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la distribución de todas sus prestaciones.
En abril, hay un incremento en esta prestación del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A la cifra de la PUAM se suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, ya que quienes cobran esta prestación lo reciben de manera completa, por ser una prestación con un monto inferior a la jubilación mínima.
El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, de acuerdo al cronograma, ya se conocen las fechas exactas de cobro, según la terminación del DNI de los beneficiarios.
Cuándo se cobra la PUAM de abril
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
De cuánto es la PUAM y otras jubilaciones en abril de 2026
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
PUAM
$304.255,44
$ 70.000
$374.255,44
PNC (Invalidez/Vejez)
$266.223,52
$ 70.000
$336.223,52
Jubilación mínima
$380.319,31
$ 70.000
$450.319,31
Jubilación máxima
$2.559.188,81
-
$2.559.188,81
Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online
Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.
- Ingresar en Anses: verificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.
- Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.
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