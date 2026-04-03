Cuándo se cobra la PUAM de abril 2026

Los titulares de las PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) ya pueden conocer la fecha exacta de acreditación, correspondiente a abril, de acuerdo al cronograma elaborado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para la distribución de todas sus prestaciones.

El monto de las prestaciones sociales de la Anses

En abril, hay un incremento en esta prestación del 2,90%, en concordancia con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A la cifra de la PUAM se suma la entrega del bono extraordinario de $70.000, ya que quienes cobran esta prestación lo reciben de manera completa, por ser una prestación con un monto inferior a la jubilación mínima.

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, de acuerdo al cronograma, ya se conocen las fechas exactas de cobro, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Cuándo se cobra la PUAM de abril

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Las fechas de pago de abril para la PUAM DANTE COSENZA

De cuánto es la PUAM y otras jubilaciones en abril de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar PUAM $304.255,44 $ 70.000 $374.255,44 PNC (Invalidez/Vejez) $266.223,52 $ 70.000 $336.223,52 Jubilación mínima $380.319,31 $ 70.000 $450.319,31 Jubilación máxima $2.559.188,81 - $2.559.188,81

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?