La empresa del diseñador Mike Amir le pide 3 millones de pesos a Zara al acusarla de haber copiado su modelo AMIRI MX2 Jean Classic Indigo. Crédito: Amiri

28 de enero de 2020 • 15:50

Las acusaciones de plagio sobrevuelan el mundo de la moda. La empresa del diseñador Mike Amir denunció a la firma española Zara y la acusa de copiar uno de sus modelos de pantalones en Estados Unidos. La empresa con sede en Los Ángeles pide una compensación de US$3 millones por los daños ocasionados, en concepto de honorarios y costos legales, además de la eliminación del producto en la tienda. Así lo informaron diversos medios internacionales, entre ellos, el diario español El Mundo.

La demanda es por el modelo AMIRI MX2 Jean Classic Indigo, que la compañía de Amancio Ortega habría comercializado con el nombre Combination Skinny Biker. La compañía española retiró el pantalón de su tienda online luego de la denuncia .

En la demanda que se habría presentado este mismo miércoles en los tribunales federales de Los Ángeles la marca indica que "cada detalle destacable" de los pantalones de Zara fueron copiados del exclusivo modelo Amiri. Lo que provocó indignación por parte de la empresa, además del "plagio", fue la diferencia significativa de precio que había entre ambos productos, en Zara su costo era de US$50 mientras que en Amir US$1500.

"Teniendo en cuenta el infinito número de formas en que pueden ser diseñados unos vaqueros, la única conclusión posible es que Zara plagió hasta el último detalle del diseño", defienden en la denuncia desde la compañía, según publicó entre otros medios, El Mundo.

La empresa fue fundada por Mike Amir Pusa en 2014 en Los Ángeles y hoy es la preferida de músicos, atletas y celebrities. Crédito: Amir

Los pantalones se introdujeron en el mercado a principio de enero de 2019. Mientras que los de Zara se comenzaron a vender en diciembre del mismo año. La combinación de jean con un cierre a la altura de la rodilla y detalles de cuero, hacen única a la prenda. Su diseño distintivo atrajo a celebrities como Madonna y Kanye West.

La marca denuncia que la presencia de este modelo en la firma española atenta contra la originalidad y exclusividad de los AMIRI MX2, lo que podría afectar sus ventas. El parecido entre ambos modelos dificulta su distinción.

Amiri nació en 2014 en Los Ángeles. Su creador, Mike Amiri Pusa, pertenecía a la industria musical, al crear prendas para estrellas de rock como Steven Tyler y Axl Rose. Pero fue más allá y comenzó a distribuir unos pantalones de piel en grandes almacenes. Hoy en día músicos, atletas y celebrities adoran tus colecciones.

Entre otros reconocimientos, el diseñador ha sido galardonado con el Premio Swarovski al diseñador emergente en los CFDA de 2018, y con la nominación al mejor diseñador de ropa masculina en los CFDA de 2019. Hoy en día su nombre se distingue por ser una marca de lujo con fuertes influencias en el rock and roll, la cultura grunge y el punk de los 80 y 90 en los Estados Unidos.

No es la primera vez que Zara es acusada de plagio. En 2015 Tuesday Bassen, ilustradora estadounidense que trabajó para Nike y Adidas y tiene su propia marca de ropa, denunció a la empresa española porque habría copiado dibujos. El blog The Fashion Law publicó extractos de la carta que Inditex envió a la artista para justificar por qué no le iban a pagar los derechos, al argumentar que "sus diseños son demasiado comunes".

Hasta el momento Zara no ha hecho ninguna referencia a la denuncia.