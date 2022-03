Salarios: cuáles son los sectores que tendrían los mayores y los menores aumentos este año

Una encuesta realizada entre 396 empresas de diversos rubros concluyó que el personal fuera de convenio tendría este año un aumento promedio del 48%.

El dato se desprende de la Encuesta Incrementos Salariales 2021 y Proyecciones 2022 realizada en febrero pasado por la empresa Willis Towers Watson. Según el relevamiento, las compañías estiman que la inflación será de 47,5% en promedio.

En cuanto al presupuesto por sector se destaca por encima de la media Construcción con un aumento previsto del 53,5%; Fintech, con un 51,8%; Obra Social / Prestadores Médicos, con un 50%; Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia, con un 50%; Alta Tecnología, con un 50%; Bancos y entidades financieras, con un 49,8%; Industrial, con un 49,5%; Energía, con un 49,2%; Agropecuario, con un 48,5% y Automotriz, con un 48,1%.

Por debajo figuran Retail (48%), Consumo (47,9%), Logística y Transporte (46,7%), Servicios (46,4%), Otros (46,2%), Químico (46%), Ciencias de la salud humana y animal, aparatología médica (46%), Turismo (45%), Aseguradoras (45%) y Petrolero (44,6%).

Cabe recordar que en la anterior encuesta el aumento promedio estimado para el personal fuera de convenio para 2022 era del 46,1%, dos puntos porcentuales menos que en esta medición, y la inflación figuraba en 45,9%, 1,6 puntos menos.

En este sentido, Marcela Angeli, directora de Talent & Rewards de Willis Towers Watson, dijo que es muy probable que este año ocurra lo que ya ocurrió en otros anteriores que es que las empresas arrancan con un determinado presupuesto para salarios que luego tienen que corregir al alza.

“Es altamente probable que este año suceda lo mismo y por eso empezamos a ver diferencias en las estimaciones. Algunas empresas ya dieron aumentos en enero y otras los están dando ahora en marzo o en abril y ahí ya modificaron su presupuesto y puede ser que a lo largo del año vuelva a pasar. Dependerá de cómo evolucione la inflación, de cómo se cierren los acuerdos con los sindicatos, el contexto económico, el político y la guerra”, apuntó.

Bienestar

Consultadas, en tanto, acerca de si implementaron o implementarán iniciativas específicas relacionadas con el bienestar el 59% de las empresas dijo que sí lo hicieron en el aspecto físico (un 21% no y un 20% lo tiene bajo análisis), un 47% en lo emocional (un 34% no y un 19% lo tiene bajo análisis), un 28% en lo financiero (un 60% no y un 12% lo tiene bajo análisis) y un 41% en lo social (un 44% no y un 15% lo tiene bajo análisis).

“Lo que ocurre es que, con la pandemia, las empresas que otorgan beneficios los empezaron a articular como bienestar en estos cuatro pilares, entonces el plan médico entra en lo físico, por ejemplo, y se agregaron chequeos médicos y vacunación antigripal. Después está lo que es asistencia al empleado donde la empresa contrata a compañías que brindan ciertos servicios que van desde los aspectos físicos, a los emocionales y financieros. Hay empresas que ya lo tenían y no lo promocionaban y a partir de la pandemia lo hacen y otras que contrataron estos servicios hace poco”, agregó Angeli.

Los principales beneficios que se van a mantener son el plan médico, el día libre por cumpleaños, cochera en oficina, regalo por nacimiento, regalo por antigüedad, el auto de la compañía, seguro de vida adicional, obsequio en fechas especiales y extensión de una hora de lactancia.

En tanto, los beneficios que se van a adaptar son el del teletrabajo/home office, pago de gastos de internet, horario flexible, trabajo a distancia prolongado, pago de gastos de electricidad, cochera en oficina, actividades de integración de la familia al ámbito del trabajo, espacio de café interno, almuerzo comedor y cochera-estacionamiento.