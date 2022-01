Salarios: cuáles son los sectores que tendrían los mayores y los menores aumentos este año

Una encuesta realizada entre 337 empresas de diversos rubros concluyó que el personal fuera de convenio tendría este año un aumento promedio del 46,1%, mientras que quienes están representados por sindicatos obtendrían una suba del 45%.

El dato se desprende de la Encuesta Incrementos Salariales 2021 y Proyecciones 2022 realizada en diciembre pasado por la empresa Willis Towers Watson. Según el relevamiento, las compañías estiman que la inflación será de 45,9% en promedio, bastante por debajo de la última estimación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central del 54,8%.

En cuanto al presupuesto por sector se destaca por encima de la media Hierro, Aluminio, Minería y Metalurgia con un aumento previsto del 51%; Fintech, con un 50%; Energía, con un 47,8%; Logística y Transporte, con un 46,8%; y Comunicaciones/Entretenimientos, con un 46,7%.

Por debajo figuran Ciencias de la salud humana y animal, aparatología médica (44,7%), Turismo (44%), Aseguradoras (44%), Retail (41,5%) y Construcción (39%).

Incrementos salariales 2022

En tanto, si se mira el año que finalizó, los únicos dos sectores que le ganaron a la inflación fueron Fintech, con un incremento del 54,5%, y Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia, con un 53%.

Incrementos salariales 2021

“Tanto Fintech como Software en lo que es alta tecnología son sectores que están con una necesidad muy fuerte de recursos en su core de negocios. Necesitan perfiles muy específicos, de los que no hay muchos, y que tienen una rotación importante. Entonces las empresas tienen que ser mucho más competitivas en sus incrementos y nivel de pagos para retenerlos”, explicó Marcela Angeli, directora de Talent & Rewards de Willis Towers Watson.

El aumento promedio para 2021 fue del 47,6%. En este sentido, el 21% de las empresas estará aplicando durante los primeros meses de este año algún incremento salarial general que signifique una compensación o catch up [actualización] por lo no otorgado en 2021. El porcentaje de incremento a otorgar es del 12,8% en promedio.

“El número de empresas que va a hacer un catch up es bajo con lo cual, más allá de que den un 12%, no va a haber cambios importantes en los números”, agregó Angeli y dijo que las firmas que generalmente compensan aumentos no dados son las que tienen corporaciones rígidas que no permiten modificaciones en los incrementos estipulados a principios de año, pero luego deben hacer algo para no quedarse atrás y perder recursos.

Regreso a la oficina y teletrabajo

Consultadas, en tanto, por el esquema de trabajo actual, un 58% de las empresas dijo que es mixto entre la presencialidad y la modalidad remoto, un 20% que es flexible en función de la preferencia del empleado, un 16% que es 100% remoto y un 5%, que es presencial.

A futuro, un 73% de las compañías dice que será mixto, un 16% que será flexible, un 7% que será 100% presencial y un 4%, 100% remoto.