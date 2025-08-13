Salarios de junio: el sector registrado tuvo un alza del 1,6% el mes y logró empatar con la inflación

Los salarios registrados se movieron en junio al ritmo de la inflación, ya que crecieron 1,6%, el mismo aumento que tuvieron los precios en ese mes. En el acumulado del año, en tanto, se incrementaron 14,6%, apenas por debajo del 15,1% que arrojó el IPC para ese período.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que también indicó que en la variación interanual los sueldos de los trabajadores formales le ganaron a la inflación, ya que aumentaron 46%, frente una suba de precios de 39,4%.

Como ya sucedió en mayo, el índice general de salarios tuvo un alza aún mayor en junio (3%), pero hay que tener en cuenta que en ese promedio se incluye a los trabajadores que están en la informalidad, cuyos ingresos tuvieron un alza de 8,9%, según un dato que, por la metodología utilizada, tiene cinco meses de rezago.

La sede del Indec. JUAN MABROMATA - AFP

En su informe, el Indec sintetizó: “En junio de 2025, el índice de salarios se incrementó 3% mensual y 60,7% interanual. El indicador acumula una suba de 20,7% con respecto a diciembre de 2024. El crecimiento mensual se debe a subas de 1,7% en el sector privado registrado, 1,3% en el sector público y 8,9% en el sector privado no registrado“.

La economista Florencia Iragui, de la consultora LCG, comentó que, pese a que en su totalidad los salarios subieron en linea con la inflación en junio, continuó la disparidad que caracteriza al índice desde hace varios meses. “Mientras los asalariados privados practicamente empardaron a la inflación, ganandole un 0,1%, los asalariados públicos perdieron un 0,3% real mensual”, analizó.

Ahora bien, no todos los asalariados públicos se encontraron en esta situación: la diferencia entre públicos nacionales y provinciales se acentúa cada vez más. “Los públicos nacionales crecieron un 1,1% mensual, es decir que perdieron 0,5% contra la inflación, mientras que los provinciales prácticamente la igualaron variando un 1,5% mensual”, señaló Iragui.

Si bien para la especialista los protagonistas volvieron a ser los asalariados informales con una variación positiva real del 7,2% mensual, recordó lo ya mencionado sobre su rezago de cinco meses y, además, enfatizó que “se trata de un sector que fue muy golpeado en los momentos de mayor inflación debido a menores derechos laborales”.