Scott Bessent habló tras la firma del swap con la Argentina y las declaraciones de Trump

WASHINGTON.- Después de que se firmara el swap con el Banco Central (BCRA) y de que el presidente Donald Trump afirmara que la Argentina “se está muriendo”, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió este martes a dar un fuerte respaldo a la gestión de Javier Milei y afirmó que lo que busca Estados Unidos es evitar “otro Estado fallido en América Latina”.

El mensaje de Bessent también fue dirigido al frente interno de su país, debido a las fuertes críticas de los demócratas y de sectores agropecuarios al acuerdo financiero con el Gobierno. En ese marco, volvió a señalar que no se trata de un “rescate” y destacó en el inicio de su mensaje los recortes de impuestos a empresas norteamericanas.

.@POTUS @realDonaldTrump’s America First economic agenda has already provided over $2 trillion in tax cuts for middle class Americans, lower taxes and less red tape for small businesses, and the strength on the world stage to both counter our adversaries and support our allies.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 21, 2025

“La agenda económica ‘Estados Unidos primero’ de Donald Trump ya ha proporcionado más de 2 billones de dólares en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados“, señaló Bessent en un largo posteo en su cuenta de X.

“Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el hemisferio occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de la Argentina. Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. La Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina, no un rescate“, amplió el secretario del Tesoro, artífice del auxilio financiero a la Argentina.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

“Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el Fondo Monetario Internacional [FMI] reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de la Argentina. No queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, escribió Bessent, que durante semanas trabajó con el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo para diagramar el plan de ayuda.

El BCRA, que preside Santiago Bausili, había anunciado ayer a firma del acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta US$20.000 millones. Milei señaló que solo se ejecutará si fuera necesario para los pagos de deuda de 2026. “Es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en la Argentina”, explicó el Presidente.

“Trump está liderando el camino en el hemisferio occidental y nuestra administración apoya los actuales planes de reforma de Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”, añadió Bessent, que en las últimas semanas ha enfrentado fuertes críticas y hasta reclamos en el Congreso por el auxilio a la Argentina.

El lunes, 36 congresistas demócratas elevaron la presión sobre el secretario del Tesoro para exigirle que suspenda cualquier ayuda al país hasta en tanto se revelen las evaluaciones, alcances y documentación del acuerdo con el Gobierno antes del 29 de octubre.

En una dura carta, le pidieron a Bessent “información adicional” sobre el plan a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) y le expresaron su preocupación por un uso “con fines políticos” de ese instrumento del Tesoro.

El grupo de congresistas demócratas le exigió que revele las evaluaciones que realizó el Tesoro “para determinar los costos, las obligaciones y el posible riesgo de pérdida para los contribuyentes estadounidenses”, y que detalle condiciones, plazos de reembolso y requisitos si los hubiera, entre otros interrogantes.

Además, la sugerencia de Trump el domingo de que su gobierno podría comprar más carne a la Argentina generó reacciones en los sectores ganaderos de Estados Unidos, que en los últimos días ya se habían puesto en guardia por las advertencias del presidente norteamericano sobre un plan para bajar los precios.

“Este plan sólo crea caos en un momento crítico del año para los productores de ganado estadounidenses, sin hacer nada para reducir los precios en los supermercados”, dijo Colin Woodall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne, un grupo industrial.

El mes pasado, la administración Trump ya había sido criticado por los agricultores al negociar apoyo financiero para la Argentina en un momento en que el Gobierno estaba vendiendo soja a China, que no ha comprado ese cultivo de la cosecha estadounidense desde mayo debido a su guerra comercial con Estados Unidos.

“Lo último que necesitamos es recompensarlos importando más de su carne”, dijo Rob Larew, presidente de la Unión Nacional de Agricultores, en referencia a la Argentina.