Scott Bessent reivindicó el apoyo financiero a la Argentina y remarcó la relevancia que tuvo a nivel regional

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, afirmó que la Argentina se convirtió en la “pieza clave” de la estrategia estadounidense para América Latina. Además, celebró la “gran victoria” electoral que obtuvo Javier Milei en 2025 y halagó la evolución del mandatario argentino: “Está pasando de ser un gran candidato, un gran pensador, a convertirse en un político maduro y genial”.

El funcionario norteamericano defendió el respaldo económico que brindó el actual gobierno estadounidense al subrayar que se trató de un préstamo que permitió “fortalecer a Argentina, apoyar al gobierno, al país y, lo más importante, al pueblo argentino”, según señaló. A la vez, rechazó versiones que señalaban que Estados Unidos había simplemente entregado US$20.000 millones. Según explicó, se trató de una operación crediticia. “Terminamos ganando dinero, creo que ha sido grandioso para todos”, agregó.

Bessent celebró el efecto que tuvo el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina (AP Foto/Stefan Jeremiah) Stefan Jeremiah - FR171756 AP

Las declaraciones fueron realizadas por Bessent en una entrevista con el director de La Derecha Diario, Javier Negre. Allí, el funcionario señaló: “La Argentina se ha convertido en la pieza clave de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”, y remarcó el rol del país en el marco de un escenario regional de cambio de alianzas.

En ese contexto, Bessent afirmó que el proceso de transformación atribuido a la Argentina podría extenderse a otros países sudamericanos como Paraguay, Chile, Bolivia y, eventualmente, Colombia. Dejó abierta la expectativa sobre Brasil y a los países que llamó “aliados centroamericanos”. “Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”, sostuvo.

Bessent sostuvo que Milei está convirtiéndose en un "político maduro" ©World Economic Forum/Harold Cu

En relación a Javier Milei, a quien llamó “un gran aliado”, Bessent afirmó que se “arrasó con todas las encuestras y obtuvo una gran victoria”, en referencia a las elecciones de medio término que se llevaron a cabo en 2025.

En ese sentido, señaló que el gobierno de los Estados Unidos usó el balance financiero de su país para apoyar al gobierno argentino. “Era muy claro que los kirchneristas estaban tratando de causar un desajuste en el mercado para afectar las elecciones”, aseguró.

“Creo que lo más importante es que el presidente Milei, según entiendo, ganó un grupo completamente nuevo: los jóvenes y el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son los que más sifren bajo el kirchnerismo y el peronismo”, dijo Bessent.