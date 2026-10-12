Se conoce el IPC de septiembre y el mercado espera una leve aceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer mañana por la tarde el índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que registraría una nueva aceleración respecto del 1,7% que había marcado en agosto, su menor nivel en 14 meses. Entre otros factores, la suba estaría impulsada por los avances registrados en los precios de los alimentos.

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El foco del mercado estará puesto en si la inflación logra mantenerse por debajo del 2%, algo que este año apenas sucedió en junio y agosto, o si vuelve a superar ese umbral, en contra de las expectativas oficiales, y ralentiza aún más el muy paulatino proceso de desinflación en marcha.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central (BCRA) sobre la base de las estimaciones privadas y constituye una de las consultas más amplias del mercado local, el IPC habría cerrado septiembre en 1,9%.

Se trata de un nivel que, según esta compulsa, solo podría repetirse en diciembre, en el escenario más favorable, para terminar el año con una inflación de entre 30% y 30,3%. Es decir, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025 y sin haber logrado perforar el 1% mensual en ningún mes de 2026, pese a lo pronosticado por el presidente Javier Milei en más de una oportunidad.

La semana pasada, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,8% en septiembre, una leve aceleración respecto de agosto (1,7%). El dato porteño sirve como anticipo del indicador nacional, aunque ambos se calculan sobre la base de canastas diferentes, y se ubicó en línea con las proyecciones de las principales consultoras.

Como venía el IPC nacional hasta ahora... Compumar

De cara al dato nacional, que se conocerá mañana, la consultora privada C&T Asesores Económicos estimó una inflación del 1,9%, aunque, en general, el resto de las consultoras proyectó algunas décimas por encima.

La Fundación Libertad y Progreso (FLyP) estimó una inflación del 2%, con el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registrando una suba mensual del 3,2%. La consultora Eco Go también proyectó un IPC del 2%. “Agosto había contado con algo favorable, que era la reversión de los estacionales de julio. Eso no está en septiembre”, explicaron oportunamente desde la firma.

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Equilibra proyectó una inflación del 2,1%, impulsada por “los precios estacionales, que se movieron —según su medición— por encima del 4%, impulsados por verduras y ropa”.

En todos los casos, los analistas consideran que una eventual nueva aceleración, aunque leve, no supone un cambio en la tendencia de fondo de la inflación. “El rebote solo serviría para recordarnos que el proceso de baja de la inflación no es lineal y está sujeto a oscilaciones vinculadas con la estacionalidad de cada mes”, explicó Julián Neufeld, economista de la FLyP.