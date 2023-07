Se conoce hoy el índice de precios y los privados creen que estará cerca de 7%

escuchar

A la espera de lo que publique hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el dato de inflación de junio, las consultoras privadas ya hicieron sus estimaciones, que proyectan que el índice de precios del sexto mes del año se ubicará, décimas más o décimas menos, en torno al 7%.

Una de estas proyecciones privadas fue la de OJF y Asociados, que en su IPC-OJF (GBA), señaló días atrás que la inflación de junio fue de 7,2%, por lo que registró un crecimiento interanual de 121,1%. “Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 7,6%, marcando un aumento de 115,8% anual. Así, la inflación general acumulada fue de 50,9%, y la inflación núcleo acumuló 50,6% en junio”, se agregó.

En cuanto a los aumentos en los principales rubros, OJF y Asociados indicó que estos fueron Esparcimiento e Indumentaria, que encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 13,3% y 10,1% respectivamente, seguidos por Vivienda, que presentó una variación de 9,1%.

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para región del GBA tuvo un incremento de 6,7% mensual en junio, por debajo del 8,7% de mayo, pero por encima del 5,3% de junio de 2022. “De esta manera, la variación de doce meses trepó a 121,8%, la mayor desde agosto de 1991″, explicó María Castiglioni Cotter, economista de esta consultora.

C&T Asesores Económicos indicó que “la moderación fue generalizada” en los rubros, aunque fueron particularmente relevantes las de vivienda, y alimentos y bebidas. El primero de ellos había aumentado en mayo 11,8% y ahora creció 7,7%; mientras que el segundo había tenido en mayo un incremento de 8,7%, mientras que en junio subió 5,2%.

La Fundación Libertad y Progreso, en tanto, informó que en junio el Índice de Precios al Consumidor (IPC-LyP) registró un aumento del 6,8% mensual, corrigiendo a la baja sus proyecciones anteriores de una inflación del 7,3%. La variación interanual en este índice alcanzó el 117,3%.

No obstante, Lautaro Moschet, economista de la Fundación mencionada, aclaró que esto no necesariamente implica una desaceleración persistente en la inflación. “A pesar de que sea una buena sensación que la inflación mensual muestre una variación inferior a la del mes anterior, debe tenerse en cuenta que anualizando la inflación de 6,8%, tendríamos 120% de inflación en 12 meses. Es decir, que la tendencia sigue siendo creciente incluso en un caso optimista. Además, en julio comenzaremos a ver una reversión de la tendencia, no solo por el factor estacional, sino que también debido a la creciente incertidumbre que genera la cercanía con las elecciones y su repercusión en la demanda de dinero”, afirmó el especialista.

De la misma manera, puede servir como indicador de lo que se conocerá esta tarde la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció el viernes y arrojó la cifra de 7,1% para junio. En este caso, la categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la gran impulsora, ya que promedió un alza de 10,2% (2,9 puntos por encima del promedio). Le siguieron en importancia lasalzas de los gastos comunes por la vivienda (11,3%) y las tarifas residenciales del servicio de luz (15,4%). Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 5,8%.

Unos días antes de conocerse este dato de inflación de CABA, el IPC-FIEL había dado 7,5% para junio, lo que da un aumento de los precios al consumidor en los últimos 12 meses de 123,7%. “En junio, la inflación núcleo, que concentra los precios no regulados y que carecen de estacionalidad, creció 7,6%, y registra en un año un aumento de 122,6%, mientras que Alimentos y Bebidas no alcohólicas, creció 5,9% en el mes –lo que muestra una significativa reducción con relación a los meses anteriores– y 146,5% en los últimos 12 meses”, se agregó en el análisis.

También la conocida como inflación de los trabajadores arrojó un alza por encima de 7% en junio, con cierta desaceleración. El informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), reveló esta semana que ese índice arrojó 7,4% en junio, desacelerándose en 1,7 puntos porcentuales respecto al registro de mayo, que había sido el valor más alto desde abril de 2002.

El documento destacó que “la inflación alcanzó así el 52,5% en los primeros seis meses del año, cifra que si se anualiza para el resto del año se transforma en un 132,5%”.

