Se deteriora el crédito pyme: sube la mora y se mantienen elevados los cheques rechazados por falta de fondos

Las familias argentinas no son las únicas que tienen problemas para enfrentar sus pagos de deuda. Mientras que la actividad económica busca recuperarse y las tasas de interés reales siguen en valores históricamente elevados, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se ven afectadas por la mora bancaria, mientras que los cheques rechazados por falta de fondos fueron en aumento en los últimos meses.

Al evaluar el ratio de irregularidad de cartera de créditos de las empresas, la cifra aumentó del 0,8% del universo en enero de 2025 al 2,7% en enero de 2026. Aunque los datos dan la impresión de que el crédito se mantiene en niveles relativamente sanos, esto se debe a que el 42% del financiamiento se concentra en apenas el 0,3% de las sociedades jurídicas listadas dentro de la categoría de grandes empresas. Esto suaviza el indicador general, sin embargo, las condiciones son más adversas para los emprendedores y los negocios más chicos.

“La situación de crédito de las grandes empresas tiene una mora muy baja, apenas 0,9%, entre otras cosas porque cuentan con más herramientas para gestionar las necesidades de caja y tienen acceso a mayor y mejor financiamiento. Las pymes, que suelen tener un costo de fondeo más elevado, tienen mayor sensibilidad al comportamiento de la demanda y son más propensas al uso del crédito como medida de sostenibilidad de corto plazo, allí la mora sube al 4%”, señaló el informe de Analytica.

La actividad económica funciona en dos velocidades distintas, lo que también se ve reflejado al analizar los créditos por sector. Entre los líderes, se encuentran sectores como explotación de minas e hidrocarburos, e intermediación financiera, que son los que sostienen en mayor medida los niveles de actividad. Este grupo está caracterizado por tener pocas empresas, de gran envergadura, con deudas promedio más altas y tasas de morosidad por debajo del 1%.

La situación crediticia de las grandes empresas y el resto de las sociedades jurídicas. Fuente Analytica

En cambio, el sector de la industria manufacturera registró una caída de la actividad del 3,2% interanual, mientras que la tasa de morosidad fue del 3,6%. Más en detalle todavía, la situación es más crítica en aquellos rubros afectados por la apertura de las importaciones y la baja de la demanda, como es el caso de los fabricantes de muebles y colchones (7,9%), confección de prendas de vestir (7,7%) y productos textiles (7%).

Otros casos destacados fueron molinería y curtido de cuero y marroquinería, con ratios de irregularidad del 43,3% y 40,7%, respectivamente. Mientras que la construcción presentó una mora del 6,1% del total del sector. Para Analytica, esto último coincide con una actividad que se mantiene en mínimos históricos, situándose un 22,8% por debajo del promedio de 2023, explicado por los altos costos y una obra pública que ajustó un 87,3% en ese período.

“Las empresas más grandes suelen tomar una buena parte de la cartera crediticia de los bancos, y están siempre en situación crediticia uno, entonces licúan el stock de préstamos que sí está en mora. La otra cuestión es el aumento sostenido de la cantidad de préstamos, entonces, también aumenta el stock de préstamos y la cifra de mora se licúa porque es más chico al ver el universo total. Eso esconde un poco la morosidad de las empresas”, afirmó Melisa Sala, economista jefe de la consultora económica LCG.

Ratio de mora bancaria por sector económico. Fuente: Analytica

Según contaron en reserva desde bancos privados, el principal problema con los pagos se concentra en los descubiertos y los adelantos de capital de trabajo. Dentro del universo pyme, la mora se duplicó en el último año, en línea con la dinámica macroeconómica y “lo que ocurrió con el sistema financiero en general”. Para acompañar, a estos segmentos se les ofrecen refinanciaciones, adecuación de plazos y tienen un monitoreo cercano para “prevenir deterioros mayores”.

"Esta aceleración es heterogénea entre distintos rubros y está asociada a dinámicas de actividad muy dispares que afectan la facturación de las pymes: actividades como supermercados, textil y calzado, electrónicos y artículos del hogar, autopartes y comercio mayorista y minorista son algunos de los sectores más golpeados. En muchos casos no se trata de problemas estructurales de solvencia, sino de tensiones de liquidez derivadas de la caída de ventas, mayores costos financieros y plazos de cobro más largos", explicaron desde una entidad financiera.

El nivel de cheques rechazados también registró un incremento, aunque venía de niveles muy bajos en los últimos años. De acuerdo con cifras del Banco Central de enero, aquellos cheques que no fueron cobrados por declararse “sin fondos suficientes” alcanzaron el 2,1% en cantidades en relación con el total de compensados, mientras que representó el 1,4% de los montos. Lo positivo: se redujo frente a diciembre de 2025, cuando tocó un pico.

El sector de indumentaria se vio afectado por la apertura de importaciones Pilar Camacho

En algunos bancos, los cheques rechazados aumentaron del 1,5% que mostraba en 2023 y 2024, a niveles cercanos al 4% en los últimos meses. “Esta dinámica también responde a tensiones de liquidez en el corto plazo”, agregaron. Al día de hoy son uno de los instrumentos más utilizados por las pymes, especialmente en las cadenas comerciales donde los plazos de pago se extendieron y, aunque las tasas de interés bajaron, “todavía resultan exigentes para estas compañías que tienen los márgenes ajustados”.

“⁠El monto de cheques rechazados, descontada la inflación, se mantiene en valores elevados, pero se desacelera. La misma dinámica se observa si analizamos la cantidad sobre el total de cheques compensados. A nivel sistémico, la performance de los cheques no da cuenta de ir hacia una situación de riesgo en la cadena de pagos. De todas formas, la situación es de mucha fragilidad. La clave está en analizar por sector, dado que la situación es muy delicada en algunos", afirmó Claudio Caprarulo, director de Analytica.