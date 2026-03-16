Mercado de predicciones: la Justicia porteña bloqueó el acceso a Polymarket en todo el territorio argentino

La Argentina será el primer país de América Latina en bloquear el acceso a Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo. La decisión fue tomada por la Justicia porteña, al considerar que la plataforma representa un riesgo para los usuarios, una medida que también se tomó en otros países del mundo. A partir de ahora, se restringirá el acceso al sitio web, así como también se eliminará la aplicación de la tienda de Google y Apple.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), que detectó el funcionamiento de la plataforma sin autorización. A partir de esa presentación, el fiscal Juan Rozas, a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), inició la investigación que derivó en la resolución dictada por el Juzgado PCyF 31, a cargo de Susana Parada.

Según determinaron las autoridades, la plataforma presentaba características que “incrementaban significativamente los riesgos para los usuarios”. Entre ellos, mencionaron que se podían realizar operaciones con criptomonedas y tarjetas de crédito, no exigía verificación de identidad ni edad, y habilitaba la creación de cuentas en pocos minutos. “En la práctica, esto implicaba que cualquier persona —incluidos niños, niñas y adolescentes— pudiera acceder y comenzar a apostar sin ningún tipo de control", argumentaron.

El mercado de predicciones tenía una operación apenas incipiente en la Argentina, pero en otros países del mundo ya es otro termómetro de referencia de la opinión pública. Con temáticas tan variadas como deportes, elecciones, economía y hasta guerras, los usuarios pueden apostar sobre el resultado que tendrán acontecimientos futuros.

El sitio de predicciones y apuestas Polymarket permite apostar por la resolución judicial de Nicolás Maduro Wally Santana - AP

Su funcionamiento busca emular el del mercado financiero tradicional. En estas plataformas, cada tema de debate divide a los resultados en “Sí” o “No”, y cada una de estas posiciones tiene un precio que fluctúa entre US$0 y US$1, dependiendo de la oferta y la demanda. Por ejemplo: si el 60% de los usuarios cree que cierto candidato ganará las elecciones, apostar por ese resultado costará 60 centavos. Si se acierta, se cobra US$1 por cada posición.

“Aunque suelen presentarse como herramientas de pronóstico o análisis colectivo, su funcionamiento es equivalente al de una casa de apuestas: existe dinero en juego, un resultado incierto y la posibilidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas”, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal.

Además, la decisión de la Justicia porteña llegó apenas días después de que Polymarket quedara envuelta en una fuerte controversia en el ámbito local. La semana pasada, minutos antes de que el Indec difundiera la inflación de febrero, la plataforma tuvo un quiebre de tendencia y se registraron varios movimientos que acertaron al número oficial. Eso despertó la sospecha sobre la filtración de datos públicos, que se habría usado para obtener ganancias en el mercado de apuestas.

Más allá de ese acontecimiento, la investigación, que contó con la intervención técnica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, estableció que el sitio operaba como un sistema de apuestas online encubierto bajo la modalidad de “mercado de predicciones”.

Polymarket fue prohibido en varios países del mundo, incluida ahora la Argentina PJ McDonnell - Shutterstock

A partir de las pruebas reunidas por la fiscalía, el juzgado dispuso el bloqueo del acceso a la plataforma y a todas sus variantes en todo el territorio de la República Argentina. Para la ejecución de la medida se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a implementar las acciones necesarias a través de los proveedores de servicios de internet.

La resolución también incluyó que se ordene a Google y Apple eliminar y restringir el acceso a las aplicaciones móviles de la plataforma en sus sistemas operativos Android e iOS en todo el país, incluyendo a usuarios ya registrados en la Argentina.

El resultado de la investigación fue un trabajo coordinado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que presentó la denuncia inicial, y la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA) que confirmó que la plataforma no contaba con habilitación en ninguna jurisdicción del país, lo que aportó un elemento decisivo para acreditar la ilegalidad de la operatoria a escala federal.

Por su parte, la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) también presentó una denuncia de manera independiente, aportando información relevante sobre la operatoria irregular y la ausencia de controles de identidad y edad.

La Intercontinental Exchange (ICE), la casa matriz de la Bolsa de Nueva York (NYSE), anunció en octubre pasado una inversión estratégica de US$2000 millones en Polymarket y validó aún más su operatoria. Olga Fedorova� - FR172242 AP�

Bloqueos en el mundo

Esta misma decisión la tomaron también países como Francia, Bélgica, Singapur o Australia , por nombrar solo algunos, aunque en América Latina es el primer caso, lo que marca un “hito”, según la Justicia porteña. En cambio, en Estados Unidos hubo un cambio de clima político que benefició a Polymarket, creada en plena pandemia de covid-19 en 2020.

Apenas una semana después de las elecciones presidenciales de 2024, luego de que la plataforma de mercado de predicciones acertara el triunfo de Donald Trump, el FBI hizo una redada en el departamento del fundador de la plataforma. La investigación se centró en si el joven empresario infringió el acuerdo alcanzado con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en 2022, el cual obligaba a la compañía a cesar sus operaciones en Estados Unidos.

Pero más allá de las restricciones, los usuarios seguían entrando en la plataforma a través de VPN y anticiparon la victoria del candidato republicano. No fue hasta la llegada de Trump a la Casa Blanca que la CFTC dio marcha atrás con la denuncia y quitó las restricciones. Ya sin fricciones con el Gobierno, la Intercontinental Exchange (ICE), la casa matriz de la Bolsa de Nueva York (NYSE), anunció en octubre pasado una inversión estratégica de US$2000 millones en Polymarket y validó aún más su operatoria.