Se disparan las ventas de pasajes a Brasil por la caída del real

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil y la posterior devaluación del real comenzaron a reflejarse en el mercado turístico argentino. Las búsquedas de viajes a destinos brasileños registraron fuertes aumentos y las ventas del lunes posterior a las elecciones crecieron un 44% respecto del lunes de la semana anterior, en momentos en que los argentinos empiezan a definir dónde pasarán sus próximas vacaciones de verano.

El movimiento se produjo después de que el resultado electoral provocara una fuerte depreciación de la moneda brasileña, que volvió más atractivo al país vecino para quienes viajan con dólares. El real pasó de $317 el viernes previo a las elecciones a $294 al cierre del lunes en el Banco Nación, una caída del 7,3% que mejora el poder de compra de los turistas argentinos.

Los primeros datos de las agencias de viajes muestran que el interés por Brasil no solo se mantiene, sino que se aceleró en los últimos días. Según un relevamiento de Despegar, Camboriú encabezó el crecimiento de las búsquedas, con un salto del 112% respecto de la semana anterior, seguido por Búzios, con un incremento del 75%.

El Nordeste brasileño también registró fuertes aumentos. Las búsquedas de viajes a Maragogi crecieron un 80%, mientras que Pipa mostró una suba del 68% y Fortaleza, del 56%.

Otro dato que surge del relevamiento es la preferencia de los argentinos por los paquetes turísticos, que combinan pasajes aéreos y alojamiento. Esta modalidad ya concentra casi el 53% de la demanda total hacia Brasil, una tendencia que, según la compañía, responde a la posibilidad de asegurar las tarifas de los principales componentes del viaje y tener mayor previsibilidad sobre el presupuesto.

La aceleración de las búsquedas y las ventas se produce en un contexto en el que la depreciación del real podría inclinar la balanza a favor de Brasil frente a los destinos turísticos argentinos. Sin embargo, el impacto cambiario no se traslada de manera automática a todos los componentes del viaje.

“Los pasajes aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan en dólares, por lo que el impacto directo de este movimiento cambiario sobre esos componentes sería limitado”, explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

En cambio, los gastos cotidianos en destino, como las comidas, las bebidas o el alquiler de sombrillas y reposeras, cuyos precios están expresados en reales, sí podrían abaratarse para quienes viajen con dólares, siempre que la moneda brasileña mantenga su depreciación.

De todos modos, desde la compañía advirtieron que todavía es prematuro anticipar cuánto podrían modificarse esos valores o proyectar una reducción concreta en el presupuesto total de las vacaciones.

Como señaló ayer este diario, los operadores turísticos también advierten que los precios de los vuelos y los hoteles para la temporada alta ya fueron establecidos con anterioridad al resultado electoral, por lo que la caída del real no necesariamente se traducirá en una reducción de esas tarifas. Además, la programación aérea para el verano ya está definida, lo que limita la posibilidad de incrementar rápidamente la oferta ante un salto de la demanda.

La preferencia por Brasil también aparece en los relevamientos de otras agencias. Según Almundo, el 75% de los viajeros está buscando vuelos, paquetes y hoteles internacionales, frente al 25% que se inclina por destinos nacionales. Entre los lugares más elegidos en el exterior figuran Río de Janeiro, Florianópolis y Búzios, junto con Punta Cana y Miami.

El relevamiento, realizado sobre las búsquedas y reservas de los últimos 45 días, también muestra una fuerte concentración de la demanda en enero y febrero, en línea con la planificación de las vacaciones de verano de 2027.

En este escenario, las agencias se preparan para una nueva edición del CyberMonday, que se realizará el 2, 3 y 4 de noviembre, con promociones y alternativas de financiación para impulsar las ventas de la temporada.

“Tenemos una muy buena perspectiva para este CyberMonday. La última acción comercial de este tipo, a fines de agosto, mostró una interesante reactivación de la industria, donde casi el 40% de las compras fueron para viajar en enero y febrero. Para este nuevo evento, esperamos que las ofertas y opciones de financiación sigan impulsando las ventas para la temporada de verano”, señaló Alejandro Herrasti, director comercial de CVC Corp.

Por su parte, Despegar destacó que actualmente los viajeros pueden acceder a planes de hasta tres cuotas sin interés para viajes internacionales, una alternativa para distribuir el gasto y anticipar la contratación de los principales servicios turísticos.