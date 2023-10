escuchar

La caída del poder adquisitivo de los argentinos entró en su fase de profundización. Ante una inflación que en agosto arrojó un aumento de 12,4%, los salarios subieron en igual mes solo 7,5%; y si se observa en el interior de esta cifra general se ve que todos los sectores tuvieron alzas menores al índice de precios: los registrados privados tuvieron un incremento de 8,3%; los estatales, de 6%, y los informales, de 8,5%.

Eso no es todo. Del informe sobre el índice de salarios que publicó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), surge que en el acumulado del año los sueldos subieron 75,9%, mientras que la inflación de igual período fue de 80,2%, y que en los últimos 12 meses los salarios crecieron 121,8%, frente a un alza de precios de 124,4% en igual período.

Hay que tener en cuenta que, además, que agosto fue el mes en que se produjo una devaluación oficial de 27%. Esto, que incluyó una aceleración de crawling peg desde fines de julio y salto brusco post PASO en el octavo mes del año, tuvo su mayor impacto en los últimos 15 días del mes.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), indicó que en agosto se ve una caída del acompañamiento a la inflación que venían manteniendo las remuneraciones. “Es decir, los precios les ganaron a los aumentos que se dieron en el mes. En este contexto, lo que tenemos es una pérdida de poder adquisitivo que impacta en el aumento de la pobreza y genera la caída de nuevos segmentos medios bajos a la condición de pobres”, señaló el especialista.

Para Salvia, una mirada más integradora del tema permite ver que el contexto electoral ayudó para que las remuneraciones no perdieran tanto frente a la inflación, algo que parece inevitable de todos modos. “Yo diría que lo que más ayuda a que la caída de poder adquisitivo no sea mayor es, más que el alza de salarios, el aumento del consumo, la demanda de bienes y servicios, que mantienen niveles altos de empleo y sobre todo de trabajo no registrado o cuentapropista. No se crea inversión y empleo genuino, pero sí la capacidad de generar ingresos a través de trabajos informales”, concluyó el especialista.

Leiza Camilo Caro, economista senior del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), dijo que en la carrera entre salario e inflación, en los primeros ocho meses del año, por el momento, los precios llevan la ventaja. “Si se compara cómo evolucionan los salarios con la canasta básica total, las variaciones de la misma es significativamente superior a lo que varían los salarios”, comentó.

En este sentido, Camilo Caro se explayó: “Para agosto, la canasta básica total tiene una variación de 14,3% mientras que la de los sueldos privados registrados es 8,3% y de los informales 8.5%. Esto genera una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 5% tan solo en un mes. Es decir, que los trabajadores tienen de un mes al otro, 5% menos de ingreso para poder comprar bienes y servicios”.

En tanto, la economista Nuria Susmel, de FIEL, subrayó que los salarios siguen perdiendo contra la inflación. “A nivel anual el único que le ganaba era el sector público, mientras que el privado registrado y el informal quedaban muy por debajo. La inflación se come los salarios por más acuerdos que se intenten”, afirmó la especialista.

Asimismo, un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, sobre la base de estadísticas oficiales y estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella, señala que el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores más vulnerables, los no registrados, cayó un 13,1% desde agosto de 2022, fecha de asunción al frente del Ministerio de Economía de Sergio Massa, contribuyendo a una suba sostenida de la pobreza.

“Según los datos publicados por el Indec, en comparación con diciembre de 2019, el poder adquisitivo de los salarios cayó en todos los rubros, salvo para el sector público (cuyo poder de compra subió 0,3%). Sin embargo, es especialmente preocupante la evolución de los privados no registrados, cuyo poder de compra bajó 26,6%”, se destacó en el informe de Libertad y Progreso.

Por otro lado, al segundo trimestre del año, hay 3,6 millones de trabajadores asalariados sin descuento jubilatorio (36,8% del total). A los que se suman unos 3,4 millones de no asalariados. “La contracara de este proceso ha sido un persistente aumento de la pobreza. Los datos oficiales del Indec muestran que en el semestre julio-diciembre de 2019 esta alcanzaba al 35,5% de las personas; mientras que en el semestre enero-junio de 2023 esa tasa aumentó hasta el 40,1%. Esto significó que la cifra de pobres aumentó de 9,9 millones a 11,8 millones en el período mencionado”, se indicó en el análisis mencionado.

