Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones

En junio, el comercio exterior argentino registró un fuerte superávit comercial. Las exportaciones alcanzaron US$9055 millones (+24,5% interanual), mientras que las importaciones sumaron US$6861 millones (+7,3%). El resultado fue un superávit comercial de US$2194 millones, el más alto para un mes de junio desde 2022 y el 31° mes consecutivo con saldo positivo, según el último informe Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por el Indec.

Además, el intercambio total de bienes llegó a US$15.916 millones, con un aumento del 16,4%. Es el valor más alto desde agosto de 2022 y refleja una mayor intensidad del comercio exterior argentino.

En el acumulado de enero a junio de 2026, las exportaciones alcanzaron US$49.454 millones , un incremento del 24,4% respecto del mismo período del año anterior. Las importaciones totalizaron US$35.531 millones, con una caída de 3,9%. Como resultado, el superávit comercial acumulado llegó a US$13.923 millones, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025. Este desempeño explica buena parte de la fortaleza actual de la cuenta externa argentina.

Durante los primeros seis meses de 2025, las exportaciones argentinas de bienes tuvieron un saldo positivo de US$2788 millones.

El aumento de las exportaciones en junio, del 24,5% interanual, respondió tanto a una mejora de los precios internacionales como al crecimiento de las cantidades exportadas. Los precios avanzaron 16,5% y los volúmenes vendidos aumentaron 6,8%. Esto indica que Argentina no solo se benefició de un contexto internacional más favorable para algunos productos clave, sino que también logró incrementar sus colocaciones externas.

Todos los productos exportados registraron un alza: tanto los primarios (3,6%), como las manufacturas de origen agropecuario (31,6%), las de origen industrial (26,7), combustibles y energía (31,1%), este último rubro favorecido por mayores precios internacionales del petróleo y por el creciente peso del sector energético argentino.

Comportamiento de las importaciones

Aunque las compras externas aumentaron 7,3% en valores, el informe señala que las cantidades compradas al exterior disminuyeron 3,8%, mientras que los precios crecieron 11,6%. Esto significa que el incremento se explicó principalmente por el encarecimiento de los bienes importados.

El rubro con mayor crecimiento fue combustibles y lubricantes (+126,3%), que se duplicó respecto de un año atrás por mayores compras de gas natural licuado, gasoil y energía eléctrica. En cambio, las importaciones de bienes de capital (-8%) y autopartes (-9,4) continuaron mostrando caídas, un dato que refleja una inversión productiva todavía moderada. Aumentaron un 9,5% las compras de bienes intermedios (9,5%), que también son para la producción.

En materia de importaciones hay un cambio de tendencia: ya no es conveniente ni redituable hacerse de un stock de mercadería. Esta dinámica sucedió el año pasado, antes de las elecciones de medio término, y tuvo su reflejo en algunos meses de 2025. Sin embargo, esta manera de comprar caducó con la baja de la inflación y la estabilización de la economía en general.

De todas maneras, las importaciones no se terminaron de recuperar y esta situación pone al descubierto, con la mayor apertura para las compras en el exterior, que hay un mar de fondo para resolver.

“El reflejo de una actividad más dinámica y vigorosa debería tener importaciones de bienes más cercanas a los US$7500 millones (en mayo fueron por US$6033 millones) para que se mueva la producción, la inversión y también los bienes de consumo. Hay buenas noticias, los buenos números de la exportación de bienes, pero la mala noticia es que las importaciones reflejan que la economía está relativamente estancada”, analiza Diego Coatz, director ejecutivo de I+D.

Aclara que ya se liquidó mucho del stock de importaciones que se hicieron el año pasado, pero si la actividad toca un piso y la construcción repunta un poco, las importaciones deberían subir. El gran desafío, advierte, es que no sigan en ascenso solo las importaciones de bienes de consumo (+3,3% en junio), sino que crezcan las que están vinculadas a la actividad y la inversión, como la de los bienes de capital. Coatz agrega que no se ven “drivers” todavía de una mejora muy importante. “La política pública debería poner el foco en que se recupere la actividad y la inversión y no que sigan habiendo importaciones a precios desleales, o contrabando que desplaza la producción nacional”, advierte.

“En el segundo semestre vamos a ver más importaciones”, predice Fernando Furci, gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA). Asegura que estará impulsado por el movimiento gradual de la economía y de la inversión en sectores productivos clave.

Según Furci, el desafío para las empresas argentinas es competir con una nueva realidad, que es la apertura de las importaciones, pero que hay dificultades estructurales como la alta presión impositiva; la falta de infraestructura; el escaso acceso al crédito y costos financieros elevados. Para los importadores también hay temas pendientes, como un mayor acceso al mercado de cambios, restituir los pagos anticipados, continuar con la simplificación de procedimientos, la reducción de costos logísticos y la modernización de la operatoria aduanera para mejorar la competitividad.

El factor courier

El crecimiento sostenido de las importaciones vía courier no se detiene, y fue del 69,7% interanual en junio. Empresarios importadores que traen elementos para el consumo advierten que hay una “competencia desleal”, ya que traer por courier tiene menos carga impositiva.

En este contexto, China (el segundo socio comercial de la Argentina detrás de Brasil) continúa como el principal origen del déficit comercial argentino. Durante junio, las exportaciones a ese país alcanzaron US$943 millones, mientras que las importaciones sumaron US$1502 millones, lo que produjo un saldo negativo de US$558 millones. El intercambio con China está cada vez más concentrado en productos primarios y minerales argentinos, mientras que las compras se enfocan en vehículos, electrónica, maquinaria y bienes industriales.