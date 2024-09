Seis claves para entender el conflicto de Aerolíneas y la nueva jugada de Milei

Escuchar

En medio de la escalada del conflicto gremial con los gremios aeronáuticos, el Gobierno anunció hoy que está en conversaciones con empresas de la región para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas Argentinas. A continuación se detallan algunos puntos clave para entender qué está pasando alrededor de la línea aérea de bandera.

¿Qué quiere hacer el Gobierno con Aerolíneas?

El Gobierno anunció hoy que está en contacto con diversas compañías regionales que están interesadas en tomar la operación de la línea aérea de bandera. En concreto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la administración de Javier Milei “ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación de Aerolíneas”.

¿Cuáles son las líneas aéreas que podrían operar la empresa?

Si se sigue al pie de la letra lo que sugirió Adorni -el hecho de que el Gobierno está en conversaciones con empresas regionales-, surge que hay decenas de empresas en condiciones de encajar con la descripción. Tan solo en Sudamérica operan 17 empresas. La más importante es LATAM, de origen chileno.

Avianca es la segunda aerolínea más relevante de la región. También están las brasileñas Azul Airlines y GOL, JetSmart, Sky Airline (Chile) y Wingo (Colombia). Tanto Sky Airline como JetSmart también tienen una fuerte presencia en Perú.

Hay que recordar que LATAM operó vuelos dentro del país hasta 2020, pero se fue del mercado local en medio del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

Paro de pilotos y aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas en aeroparque

¿Es una privatización de la compañía?

No. El Gobierno no puso en marcha un proceso de privatización de la línea aérea de bandera. En la práctica, la gestión de Javier Milei ha dicho en muchas ocasiones que todas las empresas del Estado deberían estar gestionadas por el sector privado, o dejar de existir tal como se las conoce. Sin embargo, en el caso de Aerolíneas no puede avanzar en ese sentido porque la privatización requiere una ley del Congreso.

En el marco de la discusión por la denominada Ley Bases, los legisladores le negaron al Gobierno la posibilidad de privatizar Aerolíneas. De hecho, en medio de las discusiones, la Casa Rosada sacó ese ítem de la discusión para favorecer la aprobación de la norma.

¿Por qué el Gobierno propone ceder la operación de la empresa?

El anuncio oficial ocurre en un momento de máxima tensión con los gremios aeronáuticos. El conflicto recrudeció hace dos meses en el marco de la negociación paritaria de los gremios. La Casa Rosada apunta en particular al accionar de Pablo Biró, el titular del gremio de pilotos (APLA). Mañana será un día clave: Aerolíneas convocará a una asamblea para echarlo del directorio de la empresa.

La pelea entre la conducción de la empresa y los gremios derivó en medidas de fuerza que ocasionaron la cancelación de cientos de vuelos y problemas para decenas de miles de pasajeros que no pudieron viajar cuando correspondía.

¿Cuál es la situación económico-financiera de Aerolíneas?

La línea aérea de bandera pierde plata sistemáticamente desde que pasó a manos del Estado, en 2008. Si bien los quebrantos se redujeron en la gestión de Mauricio Macri, nunca salió de los números rojos. El año pasado, la empresa perdió US$400 millones, que fueron solventados por el Tesoro. Con vistas a mejorar las cuentas de la empresa, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, anunció recientemente que la dotación de personal de la línea de bandera se redujo en un 13% respecto de fines de 2023. También informó que redujo el déficit operativo en un 70% en el primer semestre, de US$272 millones a US$79 millones. La empresa, sin embargo, sigue perdiendo plata.

Pese al paro en los aeropuertos los vuelos funcionan con normalidad

¿Es Aerolíneas Argentinas una compañía interesante para el sector privado?

Es altamente improbable que el sector privado quiera desembarcar en la línea aérea de bandera en estas condiciones. La empresa no sólo tiene quebrantos periódicos, sino que conviven en ella cinco gremios. Algunos, a su vez, son muy conflictivos.

Por si lo anterior fuera poco, informes que circulan por Casa Rosada detallan que otro de los impedimentos para convertirla en una empresa rentable es el hecho de que tiene una triple flota.

