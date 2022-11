Sergio Massa anunció en un acto en El Palomar: “Vamos a bajar los impuestos al crecimiento de las exportaciones argentinas”

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy en un acto desde El Palomar que en 2023 “todo el incremental de exportación” de la cadena automotriz y autopartista “no va a pagar retenciones”. “Vamos a bajar los impuestos al crecimiento de las exportaciones argentinas”, indicó el funcionario en el evento desde esa localidad bonaerense, para celebrar la salida de planta de la unidad Peugeot 208 N° 100.000.

En compañía del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y con la presencia del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, Massa insistió en la importancia del rol del Estado para apoyar la industria argentina y lanzó: “Si el Estado no pone. Si el Estado no ayuda, no alcanza”.

Sergio Massa anunció el recorte de retenciones al sector autopartista y automotriz

En ese sentido, Massa dijo: “El Estado muchas veces se desinteresó de comprometerse al desarrollo industrial y productivo. Piensen ustedes si ingresáramos a esta planta partes, autopartes y vehículos en tren con una playa de maniobras propia. Piensen ustedes cuánto los vecinos de 3 de Febrero se ahorrarían en camiones y camiones que muchas veces rompen el pavimento y molestan a los vecinos”.

Así, expresó que hay “que seguir pensando el desarrollo industrial de nuestro conurbano” y se comprometió “para que eso que hoy llaman la punta abandonada de Campo de Mayo se transforme en un parque industrial, y parte del proceso just in time del sector autopartista y automotriz”.

Tras esas palabrás, anunció: “En el 2023 todo el incremental de exportaciones del sector automotriz y autopartista no va a pagar retenciones. Vamos a bajarle los impuestos al crecimiento de las exportaciones argentinas”.

Massa, en medio de los aplausos de funcionarios y trabajadores, cerró: “Creemos que la salida de la Argentina para acumular reservas y mejorar nuestro superávit comercial está en que le vendamos eso que mejor sabemos hacer los argentinos, que es el trabajo argentino al mundo”.

LA NACION