Sergio Massa sumó presión sobre Alberto Fernández por las PASO: “Tiene que llamar a la mesa política de la coalición para unificar una posición”

Después de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dijera que junto a gobernadores e intendentes intentan convencer a Alberto Fernández para que no haya PASO el año próximo, el ministro de Economía, Sergio Massa, sumó presión esta mañana sobre el Presidente y aseguró que debería llamar a “la mesa política de la coalición” para salir con una postura unificada al respecto.

Desde siempre opuesto a la realización de las PASO, y en medio de los reclamos de parte del kirchnerismo para dar de baja esa instancia, el titular del Palacio de Hacienda manifestó en El Destape Radio: “Traigo una opinión respecto de cómo funcionan las primarias que es pública, basta con googlear qué dije en el 21, en el 19, en el 17. Google me manda en cana en ese sentido”.

Convencido de que es un debate que tiene que dar el Congreso, sin embargo el líder del Frente Renovador opinó sobre lo que debería hacer Fernández, quien en reiteradas oportunidades se mostró a favor de sumergirse en una interna con el resto de los candidatos de su espacio. “El Presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. No lo digo desde la cosa imperativa, lo digo desde la cosa inteligente. Hay cosas que en la coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa, a puertas cerradas”, consideró Massa.

Incluso, entendió que evitar esta etapa electoral no reduciría la amplitud del oficialismo, ni dejaría ciertas fuerzas aliadas -como los movimientos sociales o el sindicalismo- afuera. “Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera todos, haya o no PASO. Es un problema de vocación, si tenés vocación de ser abierto”, sentenció.

Seguro de que todavía hay tiempo para definir esta cuestión, Massa planteó que va “a contramano” de la agenda de los argentinos. “Para el ciudadano esta discusión es de los políticos, para ver cómo resuelven sus problemas. Deja totalmente afuera al tipo de a pie, común. PASO sí, PASO no, 40 boletas, lío, que si el que se peleó y dijo de todo del otro después termina abrazado, al tipo común lo único que hace es confundirlo”, consideró.

Candidaturas

De lleno en el análisis del panorama electoral para 2023, Massa se despegó -al menos de momento- de las candidaturas frentetodistas. “Aspiro a hacer bien esto y a mirar más de lejos respecto de la batalla electoral lo que viene”, expresó y se justificó: “No tengo contexto familiar para encarar una batalla, ya ser ministro fue todo un problema”.

En tanto, evitó referirse a si Cristina Kirchner será o deberá ser postulante a la Presidencia, después de que su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, dijera que “no cree” que su madre intente competir para la Casa Rosada, en medio de sectores de la terminal K que ya se ilusionan con un nuevo desembarco de la dos veces presidenta en Balcarce 50.

“Yo creo que Cristina, Alberto, yo mismo tenemos la responsabilidad de construir una propuesta ganadora en el 23, que no depende de deseos personales, que depende de que tengamos la inteligencia, estabilizando la economía y mejorando la situación de la gente, de construir una propuesta ganadora como Frente de Todos”, se limitó a decir. “Hay que salir de la idea de que nosotros tenemos o agregamos tal o cual cosa”, indicó.

Por otra parte, el ministro de Economía sí expresó sintonía con la vicepresidenta cuando se manifestó en desacuerdo con el incremento para diciembre de la medicina prepaga, autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que depende de Carla Vizzotti, tal como lo hizo la exmandataria la semana pasada. “El aumento de la prepagas no tiene ninguna explicación. Comparto lo que dice el tuit de Cristina [Kirchner]”, indicó.

LA NACION