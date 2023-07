Sergio Massa, sobre lo acordado con el FMI: “Nos sacamos del medio esta discusión en plena campaña”

escuchar

El ministro de Economía Sergio Massa se refirió esta noche a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que se acordó un documento base que expresa cómo es la revisión del programa que se volverá a revisar en noviembre. De este modo, el ministro destacó que “se saca del medio la discusión” en plena campaña electoral.

“Esto define un programa de trabajo para los próximos cinco meses, y saca del medio desde agosto hasta fin de año la discusión del Fondo en el medio de la campaña. No hay necesidad de discutir ningún tema hasta fines de noviembre. Eso de alguna manera nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio incómodo, que no lo trajimos nosotros -que lo trajo Macri- no sea un actor adicional en la campaña que en la Argentina es un tema a resolver”, puntualizó durante una entrevista con Duro de Domar, en C5N.

“Lo mejor que podemos tener es nuestro propio programa exportador, nuestro propio régimen de consolidación de reservas, hacernos fuertes, pagarles y sacarlo del escenario de la política económica, para tener un diseño de largo plazo de política industrial, empleo e inclusión. Cuando estás todo el tiempo discutiendo con tu acreedor condiciones esto se te hace difícil”, dijo. Y agregó: “El objetivo es mantener el orden fiscal”.

El ministro aseguró que la Argentina recuperó la facultad de intervención, aunque enseguida aclaró que en el organismo “apelan al buen juicio de la autoridad monetaria”. El Fondo casi nunca aprueba este tipo de intervenciones, con lo cual habría que esperar la letra chica del acuerdo.

Pese a las demoras y las promesas previas incumplidas, en el Ministerio de Economía celebraron el progreso en la negociación y dijeron a LA NACION que lograron cerrar los términos centrales del acuerdo, al igual que el programa de desembolsos del segundo semestre, sobre el que no quisieron adelantar detalles. Sin embargo, Massa precisó esta noche que habrá un “paquete muy grande de desembolsos en agosto y un adicional en noviembre”, y aseguró que el número cubre las expectativas del año.

Tal y como había anticipado LA NACION en la mañana del domingo, el acuerdo con FMI se demoró. Luego de tres meses de negociaciones y una semana de discusiones cara a cara en Washington, el organismo monetario prefirió estirar la definición. Se espera, en el mejor de los casos, que salga “en los próximos días”.

A través de un tuit, el Fondo explicó que todavía resta cubrir un techo de trabajo técnico antes de alcanzar un acuerdo definitivo entre las autoridades locales y el staff. La decisión se toma cuando falta una semana para la fecha límite del 31 de julio, día en el que la Argentina debe afrontar el vencimiento por alrededor de 2700 millones de dólares.

Con escasas reservas en el Banco Central (BCRA) y en el marco de una negociación con el Fondo, el Gobierno decidió este domingo subir el valor del dólar, encarecer importaciones y ofrecer un tipo de cambio de $340 al campo, entre otras medidas que significarán una devaluación parcial para la economía. Comenzarán a regir desde este lunes y forman parte de un paquete de decretos oficiales. “El dólar agro busca reforzar las reservas”, defendió Massa.

El ser consultado sobre si estas medidas podrían traer remarcación de precios, el ministro de Economía planteó: “Todo el conjunto de producción de productos vinculados a productos de canasta básica alimentaria está excluido, no paga el impuesto. Con lo cual si alguno usa de excusa esto para remarcar lo vamos a ir a buscar. No tiene excusa”.

En otro momento, apuntó contra la oposición: “No hay un nivel de debate, estamos todos en la descalificación. Porque si la oposición tuviera en algún tema alguna buena propuesta y vos estás gobernando, por ahí la podés tomar. A mi me gustaría saber qué harían en este momento inclusive. Si hay alguna inteligente que vale la pena la tomaría y se lo reconocería”. También, dijo que les preguntaría “por qué trajeron al Fondo. Ahí pueden opinar, pero primero le deben una explicación a los argentinos”.

Por último, sobre la negociación con el Fondo enfatizó: “Es lo que hay que hacer, la Argentina necesita recuperar la soberanía, mientras tanto tenemos una hipoteca que la tomó el tío jugador de la familia, que fue al casino, la perdió. El tío jugador es el expresidente Macri. No es una buena noticia poder ordenar las condiciones con el Fondo, pero es una noticia que le tiene que dar tranquilidad a la gente”.

LA NACION